Çavuşoğlu ve AB Komisyon başkanı Juncker tartıştı!

Mevlüt Çavuşoğlu ile Juncker arasında yaşanan tartışma sırasında, Juncker’in ‘Para lazım olunca bizi hatırlarsınız’ dediği belirtildi.

Kıbrıs sorununa ‘adil ve kalıcı bir çözüm’ bulunmasını öngören müzakereler İsviçre’nin Cenevre kentinde yapıldı.

JUNCKER’LE ÇAVUŞOĞLU TARTIŞTI

Toplantının öğen saatlerindeki oturumunda ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında tartışma yaşandı.

JUNCKER: PARA LAZIM OLUNCA BİZİ HATIRLARSINIZ

Kıbrıs’ın cyprus-mail.com sitesinin haberine göre, Çavuşoğlu’nun AB hakkında ‘Türkiye üye değil, Kıbrıs Türkleri de bloğun parçası değil, diğer üyeler de Birliği terk ediyor’ dedi. Juncker’da Çavuşoğlu’nun açıklamaları sonrasıdan sinirlenerek mikronunu açtı ve “para lazım olunca bizi hatırlarsınız” diyerek mikrofonunu kapattığı belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU: SİZ ÖNCE SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Çavuşoğlu, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini belirterek “bize Suriye için üç milyar avro söz verdiniz ama daha ödemediniz” dedi.

Yenidüzen-Kıbrıs