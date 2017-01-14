Çavuşoğlu Cenevre konferansında Kıbrıs sorunuyla ilgili konuştu

Milliyet’e konuşan diplomatik bir kaynak, Çavuşoğlu’nun Kıbrıs konferansının ilk günü yaptığı konuşmayı, “Kıbrıs konusunda tam bir ders niteliği taşıyordu” şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis arasında Cenevre’de başlayan ve garantör ülkelerin de temsil ettiği Kıbrıs konferansını yakından takip ettiği öğrenildi. Milliyet’in edindiği bilgilere göre “Kıbrıs’ta adil ve yaşayabilir bir çözümün önemine” vurgu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konferans ile ilgili anı anına bilgiler aldı. Cenevre’de Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun “konferans ve süreç ile ilgili Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı bilgilendirdiği” belirtildi. Erdoğan, Kıbrıs’ta sürecin uzatılmaması gerektiğine dikkat çekmiş ve Kıbrıslı Türklerin haklarının sonuna kadar korunacağını kaydetmişti.

Çavuşoğlu’nun çıkışıMilliyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konferansın ilk toplantısında yaptığı konuşma ise tüm taraflarda büyük etki yarattı. Edinilen bilgilere göre Çavuşoğlu, konferansa katılan heyetlere, “Biz hemen çözüme hazırız, siz hazır mısınız?” diye seslendi. “Türkiye, bu sürecin uzamasını istemiyor” diye konuşan Çavuşoğlu, teknik düzeyde ekiplerin hemen çalışmalara başlamasını istedi. Yunanistan ve Kıbrıs Rum heyeti, Çavuşoğlu’nun “çözüme yönelik” çıkışı karşısında şaşkına döndü.

Kocias: Hazır değiliz

Söz alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, “biz hazırız değiliz, hazırlık yapalım” diye süre istedi. Yunan Bakan süreci 23 Ocak tarihine kadar uzatmak istedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu buna itiraz etti. Bu itiraza İngiltere de destek verdi. Bakan Çavuşoğlu, “Biz buraya görüşmeler için geldik, süreci uzatmaya gelmedik” yönünde bir konuşma yaptı. Bunun üzerine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres araya girdi.

‘Bakan ders verdi’

Genel Sekreter Guterres, Kocias’a, “Ne kadar zamana ihtiyacınız var?” sorusunu sordu. Kocais, ayın 18’ine kadar zaman süre istedi. Türkiye ve Türk tarafı da, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın isteğine ‘şartlı’ olumlu yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, “Bu süreç 18’inden sonra ucu açık olamaz. Teknik heyetler, bir sonuca varacak toplantılar yapmalı” dediği öğrenildi. Ankara ve Kuzey Lefkoşa’nın AB’nin gelecek konferansa katılması önerisine de sıcak bakmadığı belirtildi.

Milliyet’e konuşan diplomatik bir kaynak, Çavuşoğlu’nun konferansın ilk günü yaptığı konuşmayı, “Kıbrıs konusunda tam bir ders niteliği taşıyordu” şeklinde yorumladı.