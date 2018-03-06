Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi

KKTC hükümeti en üst düzeyde randevu talebinde bulundu ama henüz cevap gelmedi. Başbakan davet beklerken, Dışişleri Bakanı Özersay’ın telefonu çaldı. Özersay bütçe gerekçesi ile Türkiye’ye gitmedi

RANDEVU YOK: Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, talep edilmesine rağmen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’a randevu vermedi. Türkiye hükümetinin, 4’lü koalisyon hükümetinin kurulma çalışması aşamasında yaşanan bazı olayları “Türkiye ve Ak Parti karşıtı” algıladığı ve bu nedenle Büyükelçi aracılığı ile “destek” mesajı vererek, randevu verme niyetinde olmadığı belirtiliyor

ÖZERSAY GİTMEDİ: Tüm bakanlar başbakan ile birlikte randevu talebinde bulunurken, tek cevap Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından Kudret Özersay’a verildi. Ancak, başbakana davet gelmediği için, Özersay da “bütçe görüşmelerini” gerekçe göstererek Türkiye’ye gitmedi. İki hükümet arasında “davet krizi” yaşanıyor

KKTC’de yeni hükümetin kurulmasının ardından gözler, geleneksel olarak “ilk ziyaretin” yapılacağı sürece çevrildi. Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Tufan Erhürman’a randevu vermedi. Bunun bir “tavır” olduğu ifade edilirken, tek randevu cevabı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Ancak Özersay, Çavuşoğlu’nun davetine “bütçe görüşmelerini” gerekçe göstererek icabet etmedi. Hükümette ilk davetin Erhürman’a yapılması bekleniyor.

Hükümet adına Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’dan randevu talep etti.

Kabine içerisindeki diğer bakanlar da Türkiye’deki muhatap bakanlardan randevu talebinde bulundu.

Hükümetin kurulma aşamasında yaşanan olayların perde gerisinde gerekçe gösterilerek, Ak Parti hükümetinin özellikle CTP’ye tepkisi olduğu siyasi kulislere sızan bilgiler arasında. Bu nedenle, Binali Yıldırım’ın, Başbakan Tufan Erhürman’a randevu vermek istemediği öğrenildi.

Buna karşın, birçok bakan randevu beklerken, sembolik davet Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a 5 Mart için Türkiye davetinde bulundu.

Özersay, Erhürman’a randevu verilmemesi nedeniyle, “Çavuşoğlu’nun davetine icabet etmeyi uygun görmediği” ve bütçe görüşmelerini gerekçe göstererek Türkiye’ye gitmekten vazgeçtiği belirlendi.

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Türkiye ve KKTC arasında randevu krizi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yeni kurulan hükümetin Başbakanı Tufan Erhürman’ın, randevu istemesine rağmen uzun bir süredir Ankara’ya davet edilmemesi, krize neden oldu. Erhürman’dan önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan istediği randevuyu alan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da Ankara’ya gitmekten vazgeçtiği belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Erhürman’ın Ankara’ya gelme isteğine uzun bir süredir cevap vermiyor. KKTC’de son dönemde Türkiye karşıtı çıkan haberler ve hükümetin kurulma sürecindeki tutumlar Ankara’nın rahatsız olduğu konuların başında geliyor. Ankara, bu süreçte şu anda hükümeti oluşturan Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti’den gerekli yakınlığı görmediği düşüncesinde.

‘5 MART DAVETİNE HAYIR’

Türkiye Başbakanı Yıldırım’ın, Başbakan Erhürman’a randevu tarihi vermemesi de KKTC’nin bir numaralı gündemi haline geldi. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği aracılığıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan randevu istedi. Çavuşoğlu da, KKTC’li mevkidaşı Özersay’ın isteğine, “5 Mart’ta Ankara’ya gelebilir” karşılığını verdi. 5 Mart tarihi Büyükelçilik tarafından Özersay’a iletildi.

Ancak KKTC hükümet üyeleri; Erhürman’dan önce Başbakan Yardımcısı Özersay’ın Ankara’ya gitmesine sıcak bakmadı. Özersay’ın da Ankara’ya hükümet arasındaki dengelere işaret ederek, ‘öncelikle Başbakan Erhürman’ın Ankara davetinin daha uygun olacağı’ yönünde bir mesaj verdiği öğrenildi. Bunun üzerine Çavuşoğlu, Özersay buluşması ertelendi.

Davet krizi Ada medyasında da geniş yer buldu. Havadis gazetesi, “Çavuşoğlu çağırdı, Özersay gitmedi” başlığı ile haberi verdi. Gazete, “Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, talep edilmesine rağmen KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’a randevu vermedi. Türkiye hükümetinin, 4’lü koalisyon hükümetinin kurulma çalışması aşamasında yaşanan bazı olayları ‘Türkiye ve Ak Parti karşıtı’ algıladığı belirtiliyor” diye yazdı.

KKTC’de kurulan hükümetlerin Başbakanı ve kabine üyeleri ilk önce Ankara’da ağırlanır. İlk kez, Ada’da görev yapan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Kanbay, tüm Bakanları ziyaret ederek tebrik etti. Genelde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları KKTC’de kurulan hükümetleri telefon ile kutlardı. İlk kez bu dönemde bu yaşanmadı.

Haber Kıbrıs-Dha