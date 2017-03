Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Çavuşoğlu: “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık” Reviewed by Momizat on Mar 17 . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız. Türkiye ve KKTC hiçbir zaman çaresiz kalmadı” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız. Türkiye ve KKTC hiçbir zaman çaresiz kalmadı” Rating: 0