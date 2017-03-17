Çavuşoğlu: “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık” Reviewed by Momizat on . Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız. Türkiye ve KKTC hiçbir zaman çaresiz kalmadı” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız. Türkiye ve KKTC hiçbir zaman çaresiz kalmadı” Rating: 0
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Çavuşoğlu: “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık”

Haber Tarihi:: 17 Mart 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız. Türkiye ve KKTC hiçbir zaman çaresiz kalmadı” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Akil Öğrenciler Topluluğu’nun düzenlediği “Gençlik Buluşmaları” etkinliğinin konuğu olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hukuk Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
Etkinlikte konuşan Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda Türk tarafının ne kadar samimi, Rum tarafının ise ne kadar samimiyetsiz olduğunun herkes tarafından görüldüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, “Biz Kıbrıs’ı bedava bulmadık. Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olacağız. Türkiye ve KKTC hiçbir zaman çaresiz kalmadı. Ama biz olumlu yaklaşıyoruz, onlar çözüm istiyorsa parametreleri belli” diye konuştu.

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