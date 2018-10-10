Çavuşoğlu-Anastasiadis görüşmesi…Akıncı’dan ‘devre dışı’ sitemi

Rum lider Anastasiadis ile TC dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun New York’ta gizlice görüştüğü Rum Hükümet sözcüsü tarafından doğrulandı. Ancak Rum Sözcülüğü görüşmenin içeriğiyle ayrıntı verilmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Akıncı “bu görüşmeler süreklilik arz ederse ve Türkiye ile Rum tarafı müzakere ediyor noktasına gelirse rahatsız olurum” dedi.

15 Ekim sonrası Anastasiadis ile görüşmeyi ifade eden Akıncı “Federal modelde değişiklik düşüncesi varsa görüşmede öğreneceğim” diye konuştu.

————

Görüşme doğrulandı

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromu New York’ta Anastasiadis ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun görüştüğünü açıkladı.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou yazılı açıklama yaparak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in New York ‘ta görüştüğünü doğruladı.

Prodromou, görüşmenin içeriğiyle ilgili ulusal konsey üyelerinin bilgilendirdiğini ve daha fazla ayrıntı vermeyeceklerini söyledi.

Gündem Kıbrıs-Tak