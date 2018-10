Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Çavuşoğlu-Anastasiadis görüşmesi…Akıncı’dan ‘devre dışı’ sitemi Reviewed by Momizat on Eki 10 . Rum lider Anastasiadis ile TC dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York’ta gizlice görüştüğü Rum Hükümet sözcüsü tarafından doğrulandı. Ancak Rum Sözcülüğü görüşm Rum lider Anastasiadis ile TC dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York’ta gizlice görüştüğü Rum Hükümet sözcüsü tarafından doğrulandı. Ancak Rum Sözcülüğü görüşm Rating: 0