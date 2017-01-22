Büyükelçi Stanislav Osadchiy:Rusya, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır

Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Fileleftheros gazetesinde yer alan makalesinde, ülkesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs sorununa ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan Osadchiy, görev yaptığı yıllar boyunca birçok kez “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin tarihi olaylarına tanıklık ettiğine işaret ederek 1974 yılındaki “trajik anılarının” hatıralarında kalmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya Federasyonu’nun, Kıbrıs’ta barışçıl çözümün sağlanması sürecinde, hiçbir zaman durumlara karışmayan bir gözlemci olmadığını belirten Osadchiy, iki ülke arasında yıllardır var olan sarsılmaz ilişkilerden de söz etti.

Ülkesinin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasından yana olan ısrarını ve güvenini yinelediğini aynı zamanda teyit ettiğini belirten Osadchiy, son 20 aydır, toplumlararası müzakereler sürecini takip etmeye devam ettiğini ifade etti.

Cenevre’de gerçekleştirilen Kıbrıs konferansının “ara sonucu” teşkil ettiğini, bu süreç içerisinde son 42 yılda, ilk kez, bölünmüş Kıbrıs’ın liderlerinin ve garantör ülkelerin yüksek temsilcilerinin aynı masaya oturduğuna dikkati çeken Osadchiy, Kıbrıs sorununa ilişkin anahtar-konuların, halihazırda çözümlenmediğini ancak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki tezlerin daha da yakınlaşmasına ilişkin ümitlerin terk edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Osadchiy, Rum Yönetimi liderliği ile ülkenin parti liderlerinin, Rusya Federasyonu’nun, Ada’nın yeniden birleşmesinden yana olan tavrını çok iyi bildiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasından yana olduğunu da yineleyen Osadchiy, Güvenlik Konseyi kararları temelinde, tek uluslararası temsiliyetle, iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun oluşturulması aracılığıyla Ada’da bütünlüklü bir çözümün sağlanmasının, tüm Kıbrıslıların çıkarına olacağı şeklindeki inancını da dile getirdi.

Osadchiy, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yapay takvimlerin belirlenmesine yönelik çabaların, müzakereler sürecini çıkmaza sürükleyebileceğini ayrıca iki taraf üzerindeki dış baskının ise, tehlikelere gebe olan ve Kıbrıs içi müzakerelere müdahil olanların çabalarını bozmasının mümkün olacağı verimsiz bir yöntemi teşkil ettiğini belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümlenmesine ilişkin herhangi bir jeopolitik çıkara yönelik hazır reçetelerin empoze edilmesinin, çözüm sürecine zarar vermesinin olası olduğunu belirten Osadchiy, bu tür yanlış girişiminin, 2004 yılındaki referandumda Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilen Ada’nın yeniden birleşmesine ilişkin Annan Planı’nın sahip olduğu akıbetle kanıtlandığını ifade etti.

Osadchiy, ülkesinin, Kıbrıslıların kendilerinin üzerinde anlaşmaya vardıkları bir çözümü desteklemeye niyetli olduğunu da vurguladı.

Osadchiy makalesinde ayrıca Güney Kıbrıs’ın garantilerin kaldırılmasına ilişkin görüşünün dikkate alınmasının önemli olduğunu düşündüklerini bununla birlikte Kıbrıs’ta barışçıl bir çözüm için sağlam bir temelin, Güvenlik Konseyi’nin garantisinin olabileceğini savundu.

Osadchiy, Güvenlik Konseyi’nin daimi temsilcisi olarak Rusya’nın, Kıbrıs sorununun çözümüne etkin bir şekilde müdahil olmaya hazır olduğunu yineledi.

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