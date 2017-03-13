Büyükelçi Diriöz: Rusya’dan S-400 sistemleri alabiliriz Reviewed by Momizat on . Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Ankara'nın Rus S-400 füze savunma sistemi satın alma olasılığını değerlendirdiğini söyledi. Sputnik'e konuşan Di Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Ankara'nın Rus S-400 füze savunma sistemi satın alma olasılığını değerlendirdiğini söyledi. Sputnik'e konuşan Di Rating: 0
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Büyükelçi Diriöz: Rusya’dan S-400 sistemleri alabiliriz

Haber Tarihi:: 13 Mart 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Ankara’nın Rus S-400 füze savunma sistemi satın alma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Diriöz, “Türkiye, füze savunma sistemleri konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyor” dedi.

‘S-400’LER DE DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA’

Diriöz, şunları söyledi: “S-400 füze savunma sistemlerini de değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı. Bu konunun daha değerlendirileceğini düşünüyorum.”

RS

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