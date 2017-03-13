Büyükelçi Diriöz: Rusya’dan S-400 sistemleri alabiliriz
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Ankara’nın Rus S-400 füze savunma sistemi satın alma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Diriöz, “Türkiye, füze savunma sistemleri konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyor” dedi.
‘S-400’LER DE DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA’
Diriöz, şunları söyledi: “S-400 füze savunma sistemlerini de değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı. Bu konunun daha değerlendirileceğini düşünüyorum.”
RS