Büyükelçi Diriöz: Rusya’dan S-400 sistemleri alabiliriz

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Ankara’nın Rus S-400 füze savunma sistemi satın alma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Diriöz, “Türkiye, füze savunma sistemleri konusunda farklı seçenekleri değerlendiriyor” dedi.

‘S-400’LER DE DEĞERLENDİRME KAPSAMINDA’

Diriöz, şunları söyledi: “S-400 füze savunma sistemlerini de değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı. Bu konunun daha değerlendirileceğini düşünüyorum.”

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