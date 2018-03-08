Brüksel’deki seminerde Avrupa için Hristiyan Kültür Mirası’nın korunmasının önemi vurgulandı

Brüksel’de salı günü kültürel mirasın maddi ve manevi farkındalığını artırmanın öneminin ele alındığı seminerde Avrupa için Hristiyan Kültür Mirasının korunmasının önemli vurgulandı.

Kıbrıs Kilisesi’nin AB Temsilciliği tarafından yayımlanan basın toplantısında, seminerin Avrupa Birliği Ortodoks Kiliseleri Temsilcileri Komitesi’nin (CROCEU) ev sahipliğinde, Avrupa Parlamentosu’ndaki Avrupa Halkın Partisi (EPP) Dinler ve Kültürler Arası Diyalog Çalışma Grubu’nun işbirliğinde düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, seminere Ekümenik Patrikhanesi, Moskova Patrikhanesi, Romanya Patrikhanesi, Bulgaristan Patrikhanesi, Kıbrıs Kilisesi ve Yunanistan Kilisesi temsilcileri, Avrupa Parlamentosu üyeleri ve diğer yetkililer, akademisyenler, diplomatlar ve Brüksel’deki dini kuruluşların temsilcileri katıldı.

Seminer ‘Avrupa Kültür Mirasını yaşatma kapsamında anıtların korunması’ ve ‘Eğitim Yoluyla Hristiyan Mirasının Ruhsal Yönleri’ başlığı altında iki oturumda gerçekleştirildi.

Açıklamada, kararların CROCEU Başkanı, Başrahip Aimilianos Bogiannou tarafından açıklandığı seminerde sunumlar ve görüşmeler yapıldığı, üzücü yönlerinin gösterildiği Hristiyan Kültürel Mirası konusunun karmaşık, aynı zamanda çok yönlü olabildiğinin ifade edildiği belirtildi, kültürel mirasın maddi ve manevi farkındalığının artırmanın öneminin görüşüldüğü kaydedildi.

Ortodoks Kilisesi, Avrupa’da ve dünya genelinde kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında kararlı olduğunu teyit etti.