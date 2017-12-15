Brüksel’de Brexit ele alınıyor

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel’de toplanan AB Zirvesi’nde Brexit ve ekonomi konularının ele alınacağı ikinci gün oturumları başladı. Oturumlara May katılmıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit müzakereleriyle ilgili, “Ben de dahil bazılarımız, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in büyük çaba gösterdiğini ve bunun tanınması gerektiğini düşünüyor.” dedi.

AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel’de toplanan AB Zirvesi’nde Brexit ve ekonomi konularının ele alınacağı ikinci gün oturumları başladı. Oturumlara May katılmıyor.

Zirve girişinde açıklamalarda bulunan Juncker, May’in dışındaki 27 liderin, AB-İngiltere arasında yürütülen Brexit müzakerelerinde ilişkilerin geleceğini tayin edecek ikinci aşamaya geçilmesi için yeterince ilerleme olup olmadığını karara bağlayacaklarını söyledi.

Juncker, müzakerelerin zor bir süreç olduğuna dikkati çekerek, “Ben de dahil bazılarımız, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in büyük çaba gösterdiğini ve bunun tanınması gerektiğini düşünüyor.” ifadesini kullandı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat da, dün akşam May’le diğer AB liderleri arasında yapılan görüşmenin oldukça “yapıcı” geçtiğini belirterek, “İngiltere’nin bu aşamadan sonra net olarak ne istediğini açıklaması gerekiyor.” diye konuştu.

Muscat, AB ve İngiltere arasında gelecekte yapılacak ticaret anlaşması ve geçiş süreci görüşmeleri konusunda Avrupa’nın pozisyonunun mart ayında netleşmesini beklediğini söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, “Bugün, Brexit müzakerelerinde ilk aşamanın sonlandırılmasını ve AB Komisyonu’na gelecekteki ilişkileri müzakere etme görevini vermeyi görüşeceğiz.” diye konuştu.

Euro Bölgesi’nin ekonomik durumunu da değerlendireceklerini anlatan Grybauskaite, bu konuda önerilerin netleşmesi gerektiğini, bir ekonomik kriz durumu olmadığı için baskı altında olunmadığını vurguladı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban da, May’in Birleşik Krallığın çıkarlarını savunan “sert bir kadın” olduğunu, Brexit müzakerelerinin “güzel” ilerlediğini söyledi.

Zirvede, Birliğin 27 üyesinin, Brexit müzakerelerinde son gelişmeleri değerlendirerek gelecekteki ticari ilişkilerin belirleneceği ikinci aşamaya geçilmesi için onay vermesi bekleniyor.

BREXİT

İngiltere, geçen yıl haziranda yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart’ta da Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Müzakerelerin bu yılın haziran ayında başlayan ilk aşamasında İngiltere’nin AB’ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

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