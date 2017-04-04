Brüksel’de AESK toplantısına katılan 100 Avrupalı öğrenci, ortak tarih dersi programı istedi

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (AESK) tarafından organize ve konuk edilen “Your Europe, Your Say! (YEYS)”de yer alan öğrencilerin, politika yapıcılarına ana önerileri arasında, gıda atıklarının daha iyi yönetimi, Uluslararası kabul edilen bir Avrupa tarih ders programı, ırkçılığa karşı mücadele, okullarda bir Avrupa Günü oluşturarak AB konusunda daha iyi duyarlılık yaratmak gibi konular vardı.

AB 28’nden ve beş aday ülkeden toplam 33 okuldan 100 öğrenci bir araya gelerek, AB’nin önümüzdeki yıllarda izlemesi gereken rota konusunda, taze ve yenilikçi fikirler paylaştılar.

2016 Avrupa Gençliği Kompozisyon yarışmasında birinci gelen 17 yaşındaki

Andri Pandoura, “Pek çok insan, genç insanların çalışan insanlardan başka bir şey olmadıklarını düşünüyor. Ama bu gerçek değil. Biz şimdiki zamanız. Düşünen, ilgilenen, dünyayı tamamen değiştiremese bile, en azından çabalayan bir nesiliz. Bu nedenle, gençlikle ilgili eğitim programlarına, seminerlere daha fazla yatırım istiyoruz ve en önemlisi genç nesillere daha fazla güvenilmesini istiyoruz” diye konuştu.

AESK tarafından konuk edilen 100 genç Avrupa Birliğiyle ilgili çok yakıcı güncel konuları tartıştılar. Bu konular arasında, gençler arasında işsizlik, göçmenler, sosyal eşitsizlikler, çevre entegrasyonu, ekonomik iyileşme, terör ve güvenlik konuları da vardı.

Toplantı, Avrupa Birliğinin geleceğinin iyileştirilmesi yönünde, milletvekillerine, 10 özel teklif ve üç temel öncelikle sonuçlandı:

1.Gıda israfının azaltılması, yoksullaşanlara yardımcı olmak ve sürdürülebilirliğin tanıtımı.

2.İnteraktif eğitim ve üzerinde mutabakata varılan detaylı bir tarih programı yoluyla, milliyetçiliğe karşı mücadele.

3.Sosyal medya ve eğitim ile okullarda bir Avrupa Günü oluşturularak, Avrupa için siyasi ilginin artırılması.