Browder, mahkemeden Rusya ile Kıbrıs arasında işbirliğinin yasaklanmasını istedi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi pazartesi günü Rusya tarafından iadesi istenen Bill Browder’in avukatı aracılığıyla yaptığı ve Kıbrıs Cumhuriyetinin Rus yetkililerle çok ses getiren ve küresel boyutlara ulaşan konuyla ilgili işbirliği yapmasını yasaklayan bir hüküm çıkarılması başvurusunu inceledi.

Rus yetkililerin, Browder’in merkezi Kıbrıs’ta bulunan onlarca offshore şirketleri konusunda Kıbrıslı yetkililerden bilgi vermesini istemiş ve bu yönde Kıbrıs’tan adli yardım talebinde bulunmuştu.

Hukuk Hizmetleri, geçici olarak bu tür bir karar uygulanmasına itiraz ederek Kıbrıs’ın ilgili yasa tasarısı temelinde Rusya ile işbirliği yapmayı reddedemeyeceğini vurguladı.

Hukuk Hizmetleri yetkili kaynaklarının Kıbrıs Haber Ajansına verdiği bilgiye göre, söz konusu yasa tasarısına göre, istenilen kişinin siyasi suç işlemesi durumunda (örneğin darbe), Kıbrıs Cumhuriyeti, Rus yetkililer ile işbirliği yapmayı reddedemez ancak bunun Rus yetkilileri tarafından aranan Browder durumunda geçerli olmadığı çünkü işlenen suçun vergi kaçakçılığı olduğu belirtilmektedir.

Buna rağmen Browder, Rusya’nın aleyhine başlattığı sürecin siyasi amaçlı olduğunu desteklerken bunun, Rus yetkililerle işbirliği yapmama konusunda Hukuk Hizmetleri için yeterli neden olmadığı kaydedilmektedir.

Pazartesi günü yapılan duruşmada Browder’in Kıbrıslı avukatı Christos Pourgourides’in Hukuk Hizmetlerine yanıt vermesi programlanmıştı. Anacak bunun tersine Browder’in avukatı ek beyanname ile dosyalama için yeni bir talepte bulundu. Mahkeme Pourgourides’in başvurusunu kabul ederek yemin beyanının yatırılması için 22 Aralık’a kadar müddet verdi.

Hukuk Hizmetleri temsilcisi Theano Mavromoustaki, bu süreç içinde geçici bir kefalet kararı verilmesi için ek kanıtın kabul edilemeyeceğini söyleyerek buna itiraz etti ve kararın derhal uygulamaya konmasını istedi. Ancak mahkeme Hukuk Hizmetlerinin bu itirazını kabul etmedi.

Browder avukatı aracılığıyla genel zararlar iddiasında bulunmuştu. Ancak konunun, talep edilen geçici bir yasaklama emrinin göz önünde bulundurularak değerlendirileceği belirtildi.

Browder konusu, Cumhurbaşkanı Anastasiades’in son dönemde Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında da gündeme gelmişti.

Medya tarafından yayınlandığı gibi, Lefkoşa başlangıçta Rusya’nın adli yardım talebini karşılamayı kabul etmiş, Rus Gazprom şirketi hisselerini satın alma konusunda Browder’in çıkarlarına ilişkin bilgi toplamak amacıyla Rus müfettişlerin Kıbrıs’ı ziyaret etmelerine izin vermişti.

Ancak Browder’in Kıbrıs mahkemesine yaptığı başvurudan sonra, Adalet Bakanı İonas Nikolaou, Rusya’nın önce mahkeme sürecinin tamamlanmasını beklemesi yönünde talimat vermiş bu durum da Rusya’yı rahatsız etmiş Rusya Dışişleri Bakanlığı Lefkoşa’ya bu gelişmeden dolayı duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Browder, Rusya’nın kendisini siyasi açıdan kovuşturduğunu çünkü kendisinin çok sayıda Rus yetkilinin de karıştığı milyonlarca değerinde bir sahtekârlığı ortaya çıkardığı konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Söz konusu iddia aralarında ABD ve AB’nin de bulunduğu pek çok ülke ve Rusya ile işbirliği yapmayı reddeden eden İnterpol tarafından da kabul edilmektedir.

Kha