Britanya’nın Lefkoşa Yüksek Komiseri Lillie: Kıbrıs için sadece bir A planı vardır, o da iki bölgeli, iki toplumlu federasyondur

Britanya’nın Lefkoşa Yüksek Komiseri Stephen Lillie, Kıbrıs için net bir A planı olduğunu, onun da iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm olduğunu belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Lillie, “A planının başarısı için müzakerelerin çok iyi hazırlanması, ayrıca halkın görüşünün de çok iyi hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Uygun seçeneklerin A planı mı yoksa adanın bölünmesi mi olduğu sorusuna Lillie verdiği yanıtta, bölünmenin B planı olabileceğini ancak bir B planı olmadığını söyledi; “İlgili herkesin şimdi Crans Montana’daki hızlanma ebediyen kaybedilmeden fırsatı yakalaması önemlidir. Böylelikle tam bir anlaşmaya dönüştürülebilecek düzgün bir plan olsun, adanın kalıcı yeniden birleşmesi ve kalıcı bir anlaşma, esası sağlansın. Statüko bir seçenek değildir. Şu andaki resmi olmayan bölünme sürdürülemez” şeklinde konuştu.

KHA’na bir demeç veren Britanya Yüksek Komiseri, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik durumundan da söz etti ve bunun Türk ekonomisindeki girdaptan ve gerginlikten kötü şekilde etkilendiğine dikkat çekti.

Stephen Lillie, “Bu Kıbrıslı Türklerin ve Türk ekonomilerinin şimdi nasıl birbirine bağlı olduğunu göstermektedir ve bu birkaç yıldan beri olmaktadır ve gelecekte bu bağımlılık devam edecek ve ta ki Kıbrıs sorununa çözüm bulunsun büyüyecek. Ancak insanlar sık sık Kıbrıs sorununun acilen çözülmesi gereken bir durum yokmuş gibi konuşmaktadırlar” dedi.

Lillie konuşmasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs’taki statüko sabit değildir. Kıbrıs’ın kuzey tarafı Türkiye’ye daha fazla bağımlı olur ve Türkiye’nin burada etkisi büyürse Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek çok daha zor hale gelir. Ben Kıbrıslıların bunu düşünmesi gerektiğine inanıyorum.”

“Eğer istiladan 44 yıl sonra Kıbrıs sorununu çözmenin zor olduğunu düşünüyorsanız daha uzarsa daha da zor hale gelecektir. Ne kadar fazla beklerseniz koşullar o kadar az olumlu olur.”

Stephan Lillie, çözümün bir kazan-kazan çözümü olması gerektiğine, çünkü yeniden birleşmenin ada genelinde fırsatları çoğaltacağına, açıkçası tüm adanın, bütünleşmiş bir ekonomiyle Avrupa Birliği’nin bir bölümü olmasına ve bölgede daha büyük bir rol oynamasına izin vereceğine inandığını vurguladı.

BM Genel Sekreteri’nin temsilcisi Jane Holl Lute`nin, Kıbrıs’la ilgili tüm taraflarla temaslar yapılması ve sonrasında BM Genel Sekreteri’ne bir rapor sunması bağlamında Londra’da yapacağı görüşmelerle ilgili soruya Lillie yanıtında, Bayan Lute’yi Londra’ya beklediklerini ve görüşmelerinin sonucunu görmek istediklerini, Lute’nin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı ve Avrupa Bakanı’yla görüşme istediğini, yaz tatilinden sonra görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin sonucundan beklentilerin ne olabileceği sorusuna da Stephen Lillie, “Crans Montana müzakerelerinin sonucunun bir başarısızlık olduğu açıktır. Öte yandan müzakerelerde bazı alanlarda ilermede sağlanmıştır ve şimdi taraflar için yeniden bir araya gelme fırsatı ve bir anlaşmaya varma umudu vardır. Açıkçası buna hazırlanmak için önemli bir çalışma vardır. Her kesimin içinde olacağı uygun bir müzakere hazırlığı olmalıdır ki liderler bir araya geldiğinde bir anlaşmaya varılabilsin, liderlerin varacağı anlaşma referandumda halk tarafından desteklenebilsin” yanıtını verdi.

Yüksek Komiser, “Hiç kimsenin bundan sonra gelecek olanın kolay olacağını söyleyebileceğini düşünmüyorum. Ancak sanıyorum iyi bir hazırlık ve konulara gerçek bir eğilimle ilerleme olabilir. Birleşik Krallık hükümeti, ilgili BM kararlarına uygun, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon modeli temelinde bir çözümü güçlü biçimde desteklemeyi sürdürmektedir. Biz bunun Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine izin verecek en iyi ve en pratik çözüm olduğuna inanıyoruz” dedi.

Kıbrıs sorununun en sıkıntılı konusunun güvenlik ve garantiler mi olduğu sorusuna Lillie şu yanıtı verdi:

“Sanıyorum Kıbrıs sorunu sıkıntılı sorunlarla doludur. Güvenlik ve garantiler gerçekten Kıbrıs’taki her iki toplum için de çok önemli bir konudur. Her iki toplumun da güvenlik anlamında kendi görüşleri vardır ve güvenlik konusunda iki taraf arasındaki açığa köprü olabilecek birçok çalışma yapılması gerekmektedir.”

Birleşik Krallığın Lute’ye güvenlik ve garantiler konusunda ileteceği görüşün ne olacağı sorusuna Lillie, özellikle garantiler konusunda Britanya’nın görüşünün çok iyi bilindiğine dikkati çekti ve “Biz tüm taraflar için kabul edilebilir olacak garantilerle ilgili bir çözüme mutabık olacağımızı söyledik ve bu değişmedi” şeklinde konuştu.

Daha genelde güvenlikle ilgili bir taraf için güvenlik olacak bir çözümün diğer tarafın zararına olmayacağı görüşünü paylaştıklarına işaret eden Stephen Lillie, dolayısıyla her iki toplumun da yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ta güven duyacağı iyi bir çözüme ulaşılmasına yardımcı olmak için birlikte çalışmak gerektiğini kaydetti.

Birleşik Krallığın, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir konfedersyon veya iki devletli bir çözüm lehinde olduğu yönündeki medya haberleri ve spekülasyonlardan endişe duyup duymadığı sorusuna Lillie yanıtında, birçok siyasi sorunda olduğu gibi Kıbrıs sorununda da söylenti ve spekülasyonlara kanmamanın önemli olduğunu söyedi.

Stephan Lillie, “Bizim açık görüşümüz, iki bölgeli, iki toplumlu federasyonun en uygun çözüm olduğudur. Belki mükemmel değildir ama en iyi pratik uygun çözümdür. İnsanlar zora geldiğinde diğer görüşleri fırlatıp atmaları kolaydır ancak diğer görüşler de kendi içlerinde karmaşık ve zordurlar ve bu uluslararası toplumun, birçok BM kararında da yer alan ve iki devletli çözümü bizim de desteklemediğimiz, uzun zamandan beri var olan görüşüdür” şeklinde konuştu.

Türkiye’nın Kıbrıs’a yönelik tehditleri ve Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki sondaj faaliyetleri ve Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki kışkırtmalarıyla ilgili soruya da Lillie şu yanıtı verdi:

“Birleşik Krallığın bu konudaki görüşü çok iyi bilinmektedir ve çok iyi belgelenmiştir. Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki kaynakları araştırma ve kullanma hakkını tamamıyla desteklemekteyiz. Umarız bu kaynaklar tüm Kıbrıs halkının yararına kullanılır. Kimden gelirse gelsin kışkırtmalara güçlü biçimde karşıyız.”

Gelecekte olabilecek kışkırtmaların Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını tehlikeye atıp atmayacağı sorusuna Lillie, “Müzakerelerde önemli olan herkesin soğukkanlı olması, müzakerelere yoğunlaşması ve hazırlanmasıdır” dedi.

Stephan Lillie, “Yıllar içerisinde ve Crans Montana dahil çeşitli müzakerelerde herkes hidrokarbondaki gerginliklerin müzakereleri etkileyip etkilemeyeceğinden endişeliydi ama müzakereler oldu ve hidrakorbondaki gerginlikler nedeniyle raydan çıkmadı” şeklinde konuştu.

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin bu alanda da ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Lillie verdiği yanıtta, Türkiye’nin dünyanın bu bölümünde çok önemli bir ülke ve güç olduğunu, Birleşik Krallığın Türkiye ile etkin çalışan bir ilişki ve ortaklık sağlama arayışında olduğunu ifade etti; “Sanıyorum Kıbrıs’ta şu an üzerinde yoğunlaşılması gereken konu, Türkiye’deki ekonomik durumun Kıbrıs Türk toplumu üstündeki etkisi olmalıdır” dedi.

ABD yönetiminin dünya genelinde BM barış gücüne finansmanını geri çekmek istediği sinyallerini verdiği bir dönemde Kıbrıs’taki BM barış gücünün durumuyla ilgili soruyu da Britanyalı diplomat şöyle yanıtladı:

“Birleşik Krallık ve diğer Güvenlik Konseyi üyeleri UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi üzerinde iyi bir karar çıkması için çok çalıştılar ve karar UNFICYP’i azaltmak değildi.”

“Görev süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verdik ve BM süreci anlamında şimdi yoğunlaşılması gereken Bayan Lute’nin temasları ve hemen ardından Genel Sekreter’e sunacağı rapordur. Dolayısıyla, sanıyorum şu an üzerinde yoğunlaşmamız gereken, bir sonraki UNFICYP’in görevinin yenilenmesinden çok budur.”

Adanın yeniden birleşmesi çabalarında sivil toplum örgütlerinin rolüyle ilgili soruya da Lillie’nin yanıtı, “Sivil toplum, her türlü anlaşmazlıklarda veya barış inşa sürecinde yaşamsal bir rol oynamaktadır. Sivil toplum gereken bazı güven yaratıcı tedbirlere yardımcı olabilir ve sivil toplumla çalışmak gereklidir” oldu.

Stephan Lillie şöyle devam etti:

“Sanıyorum sivil toplum çok değerli roller oynayabilir. Bahsettiğimiz Kıbrıs halkının Kıbrıs sorununu başkalarının çözmesini bekleme yerine çözmek için sorumluluk almasıdır.”

“Kıbrıs sorununun öncelikli olarak iki toplum tarafından BM ve uluslararası toplumun yardımıyla çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.”

Birleşik Krallık ve ikili ilişkilerle ilgili soruya yanıtında da Lillie, iki ülke ilişkilerinden çok ümitli ve iyimser olduğunu belirtti.

Stephan Lillie şöyle devam etti:

“Buraya Yüksek Komiser olarak geldiğimden beri birçok kez söylediğim gibi isteğim modern, ileri görüşlü bir Britanya – Kıbrıs ilişkisi olmasıdır. Bu ilişki birçok olumlu temeller üzerinde olmalıdır, üzerindedir. En önemli temellerden biri insanlar arası bağlantılardır, Birleşik Krallıktaki büyük Kıbrıs toplumu, Kıbrıs’taki büyük Britanya toplumu, Kıbrıs’tan okumaya giden birçok kişi ve tatil için buraya gelen birçok Britanyalı.”

“Gelecekte, ekonomi, ticaret ve yatırım, turizm, eğitim, bilim ve araştırmayla ilgili geniş bir alanda ilişkilerimizi daha derinleştirmeli ve genişletmeli, aynı zamanda terörizme ve diğer modern güvenlik tehditlerine karşı güvenlik ve işbirliğiyle ilgili konularda mücadele etmeliyiz.”

Brexit’in bu ilişkileri etkileyip etkilemeyeceği konusunda da Britanyalı diplomat, Kıbrıs ve Britanya’nın Avrupa Birliği’ne üye olmadan, Kıbrıs ve ülkesi arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu hatırlattı, “AB ortakları olarak güçlü bir ilişkimiz vardır ve ben Britanya AB’nin dışında kaldığında da güçlü bir ilişkimiz olacağına eminim. Çünkü AB yapısını terk etsek bile Avrupa’yı terk etmiyoruz” dedi.

Brexit ışığında, Kıbrıs ve Birleşik Krallık arasında Kıbrıs’taki Britanya üsleriyle ilgili müzakerelerle ilgili olarak da Lillie, “Biz ve Kıbrıs, uygulamada üslerde yaşayan ve çalışan Kıbrıs vatandaşlarının yaşamları ve haklarında bir değişiklik olmamasını sağlama ortak görüşünü paylaşıyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs’la devam eden görüşmelerimiz bu çerçevede nihai yasal konulardır. Ben bir anlaşmaya varacağımız konusunda iyimserim” şeklinde konuştu.

Birleşik Krallık’ta öğrenim gören Kıbrıslıların Brexit’ten etkilenip etkilenmeyeceği sorusuna Lillie, etkilenmeyeceğini umduğunu ifade etti; Birleşik Krallık’ta okuyan yaklaşık 10 bin Kıbrıslı bulunduğunu kaydetti.

Üniversiteye bu sonbahar başlayan veya gelecek sonbahar başlamak için bu sonbahar başvuranların diğer Birleşik Krallık ve Avrupalı öğrencileri gibi aynı ücreti ödeyeceğini, bunun ötesindeki duruma karar verileceğini anlattı.

Terörizmle mücadele ve güvenliğin korunmasıyla ilgili çabalarda Kıbrıs’ın bölgedeki durumuyla ilgili soruyu yanıtlayan Stephan Lillie, Kıbrıs’ın Avrupa ve Yakın Doğu ve Orta Doğu arasında bir liman köprüye benzediğini, dolayısıyla oynayabileceği önemli bir rolü olduğunu kaydetti.

Bu rolü oyanabilmesi için Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi gerektiğine dikkati çeken Lillie, “Eğer Kıbrıs yeniden birleşir Türkiye dahil bölgedeki bütüm limanlara erişir, gerçekten denizcilik anlamında küresel bir merkez, bir hidrokarbon gelişimi olacaktır ve eğer Kıbrıs hidrokarbon çıkarır ve sadece Mısır ve İsrail’e değil Türkiye ve Doğu Avrupa’ya da hidrokarbon gönderen tam bir bölgesel merkez olacaktır” dedi.

Britanya ve Kıbrıs, ayrıca Avrupa’daki bütün ülkeler, AB üyesi olsun olmasını, ortak güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduklarını, uluslararası terörizmin bunlardan biri olduğunu belirten Lillie, “Dolayısıyla Brexit’ten sonra terörizmle mücadele, diğer hukuki yaptırım ve güvenlik konularında üst düzey görüşme ve işbirliğimizin olması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Stephan Lillie son olarak, Brexit sonrasında da güçlü ilişkiler istediklerini, Kıbrıs sorunu çözülürse bu ilişkilerin daha güçlü olabileceğini, çünkü Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin ülke için tüm yeni fırsatları açacağını, Kıbrıs için büyük bir potansiyel sağlayacağını, Birleşik Krallık-Kıbrıs ilişkilerinde de bunu umut ettiğini belirtti.