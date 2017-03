Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Britanya’nın AB’den ayrılma başvurusu ne anlama geliyor Reviewed by Momizat on Mar 29 . Britanya Başbakanı Theresa May tarafından imzalanan AB’den ayrılma mektubu bugün resmen AB Konsey Başkanı Donald Tusk’a sunuldu. Bu başvuru 2 yıl sürmesi planla Britanya Başbakanı Theresa May tarafından imzalanan AB’den ayrılma mektubu bugün resmen AB Konsey Başkanı Donald Tusk’a sunuldu. Bu başvuru 2 yıl sürmesi planla Rating: 0