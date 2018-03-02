Britanyalı aktivist: Kıbrıs ve uluslararası alanda fuhuş ve kadın ticaretiyle ilgili sorunlar aynı

Kıbrıs Haber Ajansına konuşan Britanyalı gazeteci ve yazar Julie Bindel, diğer ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs’ta da kadın ticaretinin benzeri ve aynı boyutlarda olduğunu ve Hükümetin konuyu ciddi suç talep etme ihtimalini düşünmesi gerektiğini söyledi.

Kadın haklarının büyük bir destekçisi ve kadınlara cinsel şiddet ve diğer tür şiddetlerin sona erdirilmesini isteyen ödüllü bir gazeteci, yazar ve aktivist Bayan Bindel, Akdeniz Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsünün davetlisi olarak Kıbrıs’a gelerek fuhuş ve kadına yönelik şiddet konulu bir konferans verdi.

Britanyalı gazeteci kendi deneyimleri ve tüm ilgili taraflarla (gazeteciler, STO, Polis vesaire) gerçekleştirdiği görüş teatisi temelinde KHA’nın sorunun Kıbrıs’taki boyutu ile ilgili soruları yanıtladı.

”Kıbrıs’ta da sorunun tüm dünyadakiyle aynı olduğunu söyleyebilirim. Ticaret söz konusu ve bu durumda erkekler değil kadınlar lekeleniyor ve Kıbrıs bu konuda bir hedef ve insan ticareti merkezi olarak yer alıyor”.

Bayan Bindel’e göre, eğer Kıbrıs’ta seks ticareti olmasaydı, süreç olarak insan ticareti de olmayacak ve sürdürülemeyecekti.

Önerileri olup olmadığını sormamız üzerine, kendisinin Hükümetin bu konuyu ciddi suç olarak ele alması gerektiğine inandığı çünkü bunun büyük bir sömürüye yer açtığını vurguladı.

“Bana göre bazılarının onlardan yaralanamaya çalıştıkları için insanların cezalandırılması değil, hizmet teklifinin suç olarak algılanması gerekmektedir”.

Mülteci ve göç krizinin Avrupa’da gözaltı ve konut merkezlerinde fuhuş, insan ticareti ve kadınlara karşı şiddet durumunun daha da artıp kötüleşmesine yol açıp açmadığı sorusuna Bayan Bindel şöyle yanıt verdi: “Tabi ki serbest bırakılan kadınlar fuhuşa yöneliyor ve bunlardan bazıları göçmenler ve mültecilerdir. Seks ticareti ve ırkçılık en savunmasız kadılara yöneliktir ve sömürge tutumu ve zihniyetler elbette ki sorunun daha da büyümesine nadan oluyor. Gözaltı merkezlerinde, hapishanelerde ve göçmen kamplarındaki kadınlar cinsel şiddet ve topluca fuhuş kurbanlardır”.

Bu konuların yayınlanmasının ne denli zor olduğu ve kurbanların konuşmaya açık olup olmadıkları sorusuna Bayan Bindel kurbanların sadece doğru destek almaları durumunda bunu yapmayı kabul ettiklerini söyledi.

“Ama bu korkunç hikâyeleri yayınlamak için sadece bu kadınlara dayanmamalıyız. Bu kadınlar deneyimlere sahiptirler ve bize insan ticaretinin yok edilmesini ve bu ticareti yönlendiren erkeklerin cezalandırılmasını hedefleyen siyasetler ve pratikler oluşturmakta yardımcı olabilirler”.

Bayan Bindel’e göre, bu korkuyu yaşayan kadınlar para karşılığı seks isteyenlerin nasıl engellenebileceğini bize anlatabilirler.

Bu konularda çok uzun bir deneyime sahip Britanyalı gazeteci ve yazara yaptığı görev konusunda kendisinin de tehditlere kurban düşüp düşmediğini sorduk.

“Evet tehditler alıyorum. Ama erkeklerin haklarına kuşku uyandıran ve kadınlara karşı şiddet uygulayanlara başkaldıran her feminist kesinlikle tehditler karşısında kalabiliyor”.

Son dönemde gün ışığına çıkan hayırseverler örgütü Oxfam’da cinsel taciz olaylarıyla ilgili raporlar ve geçmişte de özellikle Afrika ülkelerinde BM insani hizmetleri konusunda da bazı bilgilerin alındığı sorusuna Bayan Bindel:

“Ne yazık ki iktidar ve güce sahip beyaz erkekler her zaman gelişmemiş ülkelerdeki kadınlardan yaralanmaya çalışıyorlardı. Özellikle hayatlarını iyileştirme ve yardım etme bahanesiyle bu ülkelerde bulunduklarında. Bu tür durumların yaşanması büyük bir ayıp ve yüz karasıdır”.

Britanyalı gazeteci, kadın ve çocukların açlıktan ölmemesi ve fuhuş yapma seçeneği önünde kalmamaları için başka yollar bulmamız gerektiğini kaydetti.

İnsanların eğitilmesi ve bu çok ciddi konularda bilinçlendirilmeleri için neler yapmamız gerektiği sorusunu Bayan Bindel “çocuklarımızı çok küçük yaştan eğitmeye başlamalıyız. Aynı zamanda siyasetleri oluşturmaktan sorumlu olanları, hükümet yetkililerini, yasaları oluşturanlar ve geniş toplumu da toplum hastalığı olan fuhuş ve kurbanları konusunda eğitmeliyiz” diye yanıtladı.

Bayan Bindel’in yeni kitabı, «The Pimping of Prostitution: Abolishing the Sex Work Myth» kendisinin de söylediğine göre seks ticareti insanlarının hayal kırıklığı ve gerçekte neler olduğu konularını inceliyor.

“Bu kitap ayrıca fuhuş yanlısı lobiyi ve insanların çoğunluğunun seks ticareti konusundaki fikirlerini nasıl etkilediğini detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu suçun yok edilmesi için çalışan hareketin gelişmekte olduğu bu dönemde bu fikirleri daha kolay geçirebiliriz”.

Yazar kitabının temelde dünya seks ticaret ve bunun nasıl yok edilebileceği üzerinde bir anket turu olduğunu söyledi.