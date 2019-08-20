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Brexit – Times: İngiliz hükümetinde, ‘reklam kampanyası’ gıda ve benzin paniğini tetikleyebilir korkusu var Reviewed by Momizat on . İngiliz Times gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasıyla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmeye İngiliz Times gazetesi, Başbakan Boris Johnson'ın, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasıyla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmeye Rating: 0
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Brexit – Times: İngiliz hükümetinde, ‘reklam kampanyası’ gıda ve benzin paniğini tetikleyebilir korkusu var

Haber Tarihi:: 20 Ağustos 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

İngiliz Times gazetesi, Başbakan Boris Johnson’ın, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasıyla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik 100 milyon sterlinlik bir reklam kampanyası başlatmaya yönelik planlarının bazı hükümet üyelerini endişelendirdiğini yazdı.

Gazeteye göre bakanlar ve bakan yardımcıları, 2 hafta içinde başlatılması beklenen kampanyanın bazı riskleri de beraberinde getireceği yolunda uyarıldı. Bu risklerin başında da gıda, ilaç ve benzin sıkıntısı yaşanması geliyor.

Adlarının açıklanmaması koşuluyla Times’a konuşan yetkililere göre İngiltere’de halk, Brexit sürecinin ülkenin 31 Ekim’de anlaşma olmadan AB’den ayrılmasıyla sonuçlanacağına inanması halinde hayati gördüğü bazı gıdaları stoklamaya başlayabilir.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49404005

https://www.dw.com/tr/brexit-raporu-g%C4%B1da-ila%C3%A7-ve-yak%C4%B1t-s%C4%B1k%C4%B1nt%C4%B1s%C4%B1-ya%C5%9Fanacak/a-50070025

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