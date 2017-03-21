Brexit süreci nasıl işleyecek? (infografik)

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması için gerekli süreci 29 Mart’ta başlatacağını duyurdu.

Theresa May, Brexit olarak adlandırılan sürecin başlaması için Mart ayı sonunu hedefliyordu.

Brexit referandumu sonrası önce Yüksek Mahkeme yasa taslağının parlamentonun onayından geçmesine karar vermiş, ardından taslak parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası’nda iki farklı değişikliğe uğramıştı.

Ancak Avam Kamarası’nın taslağı değişiklikler olmadan geçirmek yönündeki tavrı ve Lordlar Kamarası’nın da sonunda bu yönde oy kullanması, May’in Brexit sürecini başlatmasının da önünü açtı.

Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

May, 29 Mart’ta İngiltere’nin AB’den çıkması adına Lizbon Antlaşması’nın 50’inci maddesini devreye sokacak mektubu Avrupa Konseyi’ne gönderecek.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün attığı tweetinde, “İngiltere, 50’nci maddeyi devreye soktuktan sonra 48 saat içinde Brexit taslağı ile ilgili rehberi 27 Avrupa Birliği üyesine sunacağım” dedi.

Tusk, daha önce de 27 ülkenin liderini 4-6 hafta içinde olağanüstü bir zirveye çağıracağını söylemişti.

Avrupa Komisyonu’nun baş müzakerecisi Michel Barnier’e yetki verilmesiyle müzakerelerin Mayıs’ta başlaması bekleniyor.

Olası Brexit takvimi

29 Mart 2017 – İngiltere 50’nci maddeyi devreye sokuyor

Nisan2017 – Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Komisyon’a müzakereleri yürütmesi için yetki vermeleri adına 27 üye ülkeyi acil zirveye çağırıyor

Zirveden sonra – Avrupa Komisyonu, liderlerin verdiği yetkiye dayanarak müzakerelerin prensipleri üzerine bir rehber yayınlıyor

Nisan/Mayıs 2017 – Müzakereler başlıyor

23 Nisan ve 7 Mayıs – Fransa başkanlık seçimleri

25 Eylül – Almanya parlamento seçimleri

Sonbahar 2017 – İngiltere hükümeti AB’den ayrılmak ve AB ile ilişkili bütün yasaların devreden kalkması yasasını oyluyor

Ekim 2018 – Müzakereler sona eriyor (Müzakereler uzayabilir ancak 27 üye ülkenin onay vermesi gerekir)

Ekim 2018 – Mart 2019 arası – İngiltere Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu yapılan herhangi bir anlaşma üzerinde oylama yapıyor

Mart 2019 – İngiltere resmen AB’den ayrılıyor

Yüzde 72’nin onayı gerekecek

İngiltere’nin 50’inci maddeyi resmen işletmesinden sonra ayrılma koşulları ve gelecekteki ilişkilerin nasıl şekillendirileceği müzakere edilecek.

Her şey takvime uygun şekilde ilerlerse, müzakerelerin iki yıl sürmesi ve İngiltere’nin Mart 2019’da birlikten çıkması bekleniyor.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39329031