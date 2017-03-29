Brexit süreci nasıl işleyecek? (infografik)

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen yılki referandumundan yüzde 52 oyla çıkan Avrupa Birliği’nden ayrılma kararının (Berxit) en somut adımını bugün atıyor. Peki yıllar sürmesi beklenen süreçte neler yaşanması bekleniyor?

İngiltere Başbakanı Theresa May, 23 Haziran 2016’da yapılan referandumdan yüzde 52 oyla çıkan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararının (Berxit) en somut adımını bugün atıyor.

Theresa May, AB müktesebatının birlikten ayrılmayı düzenleyen 50. maddesini işletmek üzere hazırlanan mektubu imzaladı. Mektup AB Konseyi’ne iletilecek ve yıllar sürmesi beklenen müzakereler için düğmeye basılmış olacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, daha önce paylaştığı bir tweette, “İngiltere, 50’nci maddeyi devreye soktuktan sonra 48 saat içinde Brexit taslağı ile ilgili rehberi 27 Avrupa Birliği üyesine sunacağım” demişti.

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39329031