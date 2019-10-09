Brexit: Piyasa spekülatörleri İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması için mi çalışıyor?

Ortada dolaşan yaygın bir söylenti var: İngiltere AB’den anlaşma olmadan ayrılırsa para birimi ve diğer varlıklarda değer kaybı olacak ve iktidardaki Muhafazakar Parti’yi finanse eden zengin yatırımcılar bundan büyük kazanç sağlayacak.

Bir teoriye göre, eğer Muhafazakarlar Başbakan Boris Johnson önderliğinde, yatırımcıların kâr elde edeceği bir anlaşmasız Brexit sağlarsa, gelecek seçimlerde ve sonrası için partiye büyük finansman olanakları sağlamış olacaklar.

Bu tür ilginç yorumlar her zaman çok taraftar buluyor, ancak konunun uzmanları tarafından öne sürüldüğünde inandırıcılıkları artıyor.

Kısa bir süre öncesine kadar Maliye Bakanı olan Philip Hammond şunları söylüyordu: “Milyarlarca sterlini anlaşmasız Brexit senaryosuna bağlayan spekülatörler Boris Johnson’ı destekliyor ve onlar için tek seçenek var: Para birimini tepetaklak edecek ve enflasyonu yükseltecek bir şekilde anlaşma olmaksızın AB’den ayrılmak.”

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını ifade eden Brexit konusunda büyük finansal bahislere giren “felaket kapitalistleri” ile İngiltere hükümeti arasında yürütülmekte olan bir komplo mu var?

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49978606