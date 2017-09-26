Brexit müzakerelerinin dördüncü turu…”Önce anlaşma, sonra para”

AB, İngiltere’nin, Brexit sonrası iki yıllık geçiş süreci teklifini, ‘ayrılış konusunda ön anlaşma olmadan tartışmay’” reddederken, İngiltere, mali yükümlüklerine ilişkin anlaşmanın ancak ‘yeni derin ve özel ortaklık çerçevesinde’ mümkün dedi…

Avrupa Birliği (AB), İngiltere’nin, Brexit sonrası iki yıllık geçiş süreci teklifini, “ayrılış konusunda ön anlaşma olmadan tartışmayı” reddederken, İngiltere, mali yükümlüklerine ilişkin anlaşmanın ancak ayrılış sonrası ortaya çıkacak “yeni derin ve özel ortaklık çerçevesinde” mümkün olabileceğini duyurdu.

Brexit müzakerelerinin dördüncü turu, Brüksel’de başladı. Dört gün boyunca devam edecek müzakerelerin ilk gününün sonunda, AB Komisyonu’nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis, gazetecilere açıklamada bulundu.

Ev sahibi Barnier, İngiltere Başbakanı Theresa May’in cuma günü İtalya’da yaptığı süreci hızlandırmaya yönelik planını içeren konuşmasının, “yapıcı bir ruh” ortaya koyduğunu belirtti.

AB’nin, İngiliz hükümetinin söz konusu konuşmayı müzakerelere nasıl yansıtacağını daha iyi anlamak istediğini belirten Barnier, bunun gelecek aylarda ilerleme kaydetmeye yardımcı olmasını umduğunu söyledi.

“GEÇİŞ DÖNEMİ İÇİN ÖN ANLAŞMA ŞART”

May’in Brexit sonrası iki yıllık geçiş süreci istemesine değinen Barnier, “Düzenli bir ayrılışa ilişkin ön anlaşmaya varmadan geçiş dönemini tartışamayız. Bana verilen yetki bu, başkası değil.” dedi.

Taraflar arasındaki sorunlara dikkati çeken Barnier, “Üç temel sorun olan vatandaş hakları, İrlanda ve finansal anlaşmada ciddi ilerleme kaydedilmesi, gelecekteki ilişkinin yanı sıra geçiş dönemini ele almaya başlamak için gerekli. Bunlar birbirinden farklı konular.” diye konuştu.

Barnier, müzakerelerde altı ayın geride kaldığına dikkati çekerek, karşı taraftan “netlik” istedi.

“ÖNCE ANLAŞMA, SONRA PARA”

İngiltere Brexit Bakanı David Davis de vatandaş haklarına ilişkin tekliflerin beklentileri karşılayacağını, İrlanda konusunda da ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Bununla İngiltere’nin mali yükümlülükleri nedeniyle yapacağı ödemeye ilişkin finansal anlaşma konusunda AB’den farklı düşündüklerini ortaya koyan Davis, “Bu konuda sonuca varmanın ancak AB ile yeni, derin ve özel ortaklığımız çerçevesinde olacağı açık.” ifadesini kullandı.

Üyelikleri sırasında verdikleri sözlere bağlı olduklarını kaydeden Davis, tekliflerini sunduklarına işaret etti.

Öte yandan, Brexit müzakereleri bugün toplanan ve Barnier’in de katıldığı AB Genel İşler Konseyi’nde de ele alındı.

BREXIT

Bu yıl haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB’ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında tıkanmış durumda.

AB tarafı, İngiltere’nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.

Brexit kararı, İngiltere’de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB’de bulunan bir milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.

İngiltere, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, 29 Mart’ta da Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan’da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.

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