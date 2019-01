Brexit muamması

İngiltere Parlamentosu’nda yapılacak tarihi Brexit oylamasına saatler kaldı. Siyasi çevreler, Londra ile Brüksel arasındaki anlaşmanın reddedileceğini öne sürüyor. Peki hangi sonuç nasıl bir süreci beraberinde getirir?

İngiltere Başbakanı Theresa May hafta başında bir kez daha Brexit anlaşmasının onaylanması için milletvekillerine çağrıda bulundu. Avam Kamarası’nda konuşan May’e göre anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda 29 Mart’ta tamamlanması planlanan ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinde büyük bir kaos yaşanabilir, hatta Brexit kararı iptal olabilir.

Siyasi çevrelerde anlaşmanın reddedileceği tahmin ediliyor. Ancak sürpriz bir sonuçla meclis bu anlaşmayı kabul ederse, sadece Theresa May değil, AB yetkilileri de derin bir nefes alacaklar. Zira bu durumda işler planlandığı gibi ilerleyecek ve İngiltere birlikten 29 Mart’ta resmen ayrıldıktan sonra, iç pazar ve gümrük birliği hükümlerinin devam edeceği 21 aylık geçiş sürecinde taraflar ilişkileri yeniden düzenlemek için zaman kazanmış olacak.

Corbyn güvensizlik oylamasını gündeme getirdi

Ancak Londra’dan gelen emareler bu duruma pek ihtimal vermiyor. Sadece muhalafetten değil, hükümet kanadından da çok sayıda milletvekili oylamada ‘hayır’ oyu kullanacağını beyan etmiş durumda. İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn bir adım daha ileri giderek, Brexit anlaşmasının parlamentodan geçmemesi durumunda, Başbakan May hakkında güvensizlik oylaması talep edeceklerini ifade etti.

Bazı siyasi uzmanlar, May anlaşmayı çok az bir farkla parlamentodan geçirmeyi başarsa bile sandalyesinin şiddetli bir biçimde sallanacağını ve istifaya zorlanabileceğini öne sürüyor. Anlaşmanın az farkla reddedilmesi iki hafta sonra yeni bir oylamaya gidilmesini gündeme getirebilir fakat asıl siyasi deprem, ki şu anda beklenen sonuç bu, Brexit anlaşmasının büyük farkla reddedilmesi durumunda yaşanacak.

Bu sonuç büyük ihtimalle Theresa May hükümetinin sonu anlamına gelebilir. Sonrasında Brexit sürecinin nasıl ilerleyebileceği ise tam bir muamma. İngiltere’de erken seçim, yeni bir azınlık hükümeti, Brexit uygulamasının ertelenmesi ve hatta İngiltere’nin Brexit kararından vazgeçip Avrupa Birliği’nde kalmaya devam etmesi, bunların hepsi anlaşmanın reddi durumunda masada olan senaryolar.

Dw-Dpa