Brexit Bakanı David Davis: İngiltere Mart 2019’da AB’den ayrılmaya kararlı

Brexit Bakanı David Davis, BBC’nin canlı yayınında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Mart 2019’da, ‘mümkün olduğunca uygun koşullarda’ ayrılmaya kararlı olduğunu açıkladı.

Brexit Bakanı David Davis, BBC’nin canlı yayınında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden Mart 2019’da, ‘mümkün olduğunca uygun koşullarda’ ayrılmaya kararlı olduğunu açıkladı.

İngiltere parlamentosunun halk oylamasıyla alınan ayrılma kararını veto etme hakkının olmadığını söyleyen Davis, “AB’den ayrılma kararını İngiltere halkı, geçtiğimiz haziranda düzenlenen referandumda verdi ve bu, mümkün olduğunca uygun koşullarda

İngiliz bakan, İngiliz hükümetinin görüşmeler sırasında ‘öngörülmeyen durumlara karşı planının bulunmadığı’ iddialarını reddetti ve parlamentoyu, Brexit yasa tasarısını desteklemeye çağırdı. Davis, “Bunu yapmaya (yasa tasarısını kabul etmeye) hazırız. Lütfen, bu süreçte Başbakanın elini kolunu bağlamayınız” diye konuştu.

Londra ile Brüksel arasındaki görüşmelerin, İngiltere parlamentosunun Başbakan Teresa May’e ilgili yetkileri tanıdıktan sonra resmen başlaması gerekiyor.

un halk oylamasıyla alınan ayrılma kararını veto etme hakkının olmadığını söyleyen Davis, “AB’den ayrılma kararını İngiltere halkı, geçtiğimiz haziranda düzenlenen referandumda verdi ve bu, mümkün olduğunca uygun koşullarda

İngiliz bakan, İngiliz hükümetinin görüşmeler sırasında ‘öngörülmeyen durumlara karşı planının bulunmadığı’ iddialarını reddetti ve parlamentoyu, Brexit yasa tasarısını desteklemeye çağırdı. Davis, “Bunu yapmaya (yasa tasarısını kabul etmeye) hazırız. Lütfen, bu süreçte Başbakanın elini kolunu bağlamayınız” diye konuştu.

Londra ile Brüksel arasındaki görüşmelerin, İngiltere parlamentosunun Başbakan Teresa May’e ilgili yetkileri tanıdıktan sonra resmen başlaması gerekiyor.

Ajanslar