Brexit anlaşmasıyla ilgili son sözü Avrupa Parlamentosu söyleyecek

Avrupa Parlamentosu Sözcüsü ve İletişim Genel Müdürü Jaume Duch Guillot, Brexit anlaşmasıyla ilgili son sözü, 2019’daki Avrupa seçimlerinden hemen önce Avrupa Parlamentosu’nun söyleyeceğini bildirdi.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen seminer kapsamında Brüksel’de Kıbrıslı gazetecilere verilen brifingde konuşan Guillot, Kıbrıs’tan ve bir Eurobaremeter hizmetinin sonuçlarının, cevap verenlerin %35’inin AB’ne katılımının olumlu bir şey olduğunu düşündüğünü, %45’inin ülkelerinin Avrupa Birliği’nden yararlandığını ifade etti; “Daha çok şey yapmamız gerekir gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

Kıbrıslıların ulusal sorunlarıyla ilgili Avrupa Birliği’nden büyük beklentileri olduğuna dikkat çeken Jaume Duch Guillot, bu bağlamda Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs’a destek bakımından iyi yolda olduğunu söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nun aslında bir Brexit anlaşması için müzakerelerde yer almamakla birlikte son kararın Avrupa Parlamentosu tarafından verileceğini duyurdu.

“Bu bizi çok özel bir yere koyuyor” diyen Guillot, Avrupa Parlamentosu memnun olmaz ve anlaşmayı onaylamazsa Brexit’in bir anlaşma olmadan gerçekleşeceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu sandalyelerine ne olacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Jaume Duch Guillot, sandalyeleri daha büyük ülkelere dağıtmak, bir sonraki genişlemeye saklamak veya bir Avrupa oylaması yapmak dâhil üç yaklaşım bulunduğunu, henüz bir karara varılamadığını anlattı.

Avrupa’nın geleceğiyle ilgili devam etmekte olan tartışmalardan söz eden, Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa’nın geleceği için görüşmelerde anahtar rol oynadığını vurgulayan Guillot, “Bu, çok şeffaf, açık şekilde yapılması gereken bir şeydir. Sadece Avrupa Komisyonu koridorlarında değil Avrupa Parlamentosu’nda da tartışılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa Konseyi’nin birçok üyesini Avrupa Parlamentosu’nun genel kurulunun yapıldığı (Yarı daire şeklindeki) toplantı salonuna gelmeye davet etmeyi arzuladığını bildiren Jaume Duch Guillot, bunun bir konuşma yapma şeklinde değil her ülkeden gelecek öneriler üzerinde gerçek bir tartışma şeklinde olabileceğini vurguladı.

Avrupa seçimlerine geldiğimizde, insanlar her siyasi partinin kendini Avrupa’nın geleceği üzerinde nasıl konumlandıracağını bileceğini ifade eden Guillot, 2019 Avrupa seçimlerinin de Avrupa vatandaşları için Komisyonun bir sonraki Başkanının kim olacağı konusunda kararı etkileyebileceğinin açık olduğuna işaret etti.

2019’da Avrupa Komisyonu Başkanlığı’yla kim ilgileniyorsa, onun Avrupa siyasi ailesininim önderi olmaya zorlanacağını kaydeden Jaume Duch Guillot, Avrupa Parlamentosu’nun Avrupa’da popülizmin yükselmesiyle nasıl mücadele edeceği sorusuna yanıtında, milletvekillerinin endişeli olduğunu, ancak bunun Avrupa Parlamentosu için yeni bir şey olmadığını ifade etti.

“Parlamento’nun yapabileceği bu sorunları çözmeye çalışmaktır” diyen Guillot, bu partilere oy veren insanların, işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanma dolayısıyla Hayal kırıklığına uğradığını bildirdi.

Jaume Duch Guillot, “Göç, çevre ve enerjiyle bağlantılı olan bu tür büyük sorunları ulusal düzeyde çözemezsiniz. Bunlarla sadece Avrupa düzeyinde mücadele edilebilir” dedi.