Brexit – AB’den ertelemeye koşullu onay: ‘Anlaşma haftaya İngiltere Parlamentosu’ndan geçmeli’

Avrupa Birliği liderleri İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit), İngiltere Parlamentosu’nun Brexit anlaşmasını önümüzdeki hafta onaylaması halinde, 7 Mayıs’a kadar ertelenmesini görüşüyor.

Avrupa Konseyi’nin görüştüğü taslak metinde İngiltere Parlamentosu’nun daha önce iki kez reddettiği anlaşmayı gelecek hafta yapılacak oylamada yeniden reddetmesi durumunda ise İngiltere’nin AB’den anlaşma olmadan ayrılacağı uyarısında bulunuluyor.

İngiltere, Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep etmişti. Ancak AB liderleri 7 Mayıs’ın son tarih olarak belirlenmesini görüşüyor.

Zirveden ilk gelen haberlere göre liderler son tarih olarak, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin başlamasından bir gün önce olan 22 Mayıs’ı kararlaştırmışlardı. Ancak bu tarihin daha önce çekilebileceği belirtiliyor.

Taslak kararda ayrıca İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasının yeniden görüşmeye açılamayacağı bildirildi.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-47652471