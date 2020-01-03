Brakel: Türk-Alman ilişkileri sevginin bittiği bir evliliğe benziyor
2019’da siyasi ilişkilerde “normalleşme” hedefi
gerçekleştirilemedi. Suriye’nin kuzeyinde ve Doğu Akdeniz’de yaşanan
gerilimlerle iki ülke ilişkileri daha da kötüleşti, ekonomik ilişkiler de
geriledi.
“Türk-Alman ilişkileri, sevginin bittiği bir evliliğe
benziyor… Çocukları için diyaloğu zorunlu olarak sürdüren, sorunlara rağmen
yine çocukları için işbirliği yapmaya çabalayan bir çifti andırıyor…”
DW Türkçe’ye konuşan Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi
Kristian Brakel, 2019 yılının sonunda, Türkiye-Almanya ilişkilerinde gelinen
aşamayı böyle ifade etti.
Son dört yıldır büyük gerginliklerin hakim olduğu
ilişkilerde 2019’un bir “normalleşme” yılı olması umut ediliyordu.
Ancak bu umutlar gerçekleşmediği gibi, ilişkilerde temel sorunları çözecek
adımlar da atılamadı, sorunlara yenileri eklendi.
Diyalog sorunları çözmeye yetmiyor
“2017 yılında ilişkiler öyle dibe vurmuştu ki bundan
sonra artık daha kötüsü olamaz diye düşündük. Taraflar, büyük gerilimlerin
tekrarlanmaması için aslında yoğun çaba harcadı” diyen Brakel, Almanya’nın
Ankara Büyükelçiliğine hukuk danışmanlığı hizmeti veren avukatın Eylül ayında
tutuklanmasına kadar da büyük krizlerin yaşanmasının önlendiğine dikkat çekti.
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