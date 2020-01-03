Brakel: Türk-Alman ilişkileri sevginin bittiği bir evliliğe benziyor

2019’da siyasi ilişkilerde “normalleşme” hedefi

gerçekleştirilemedi. Suriye’nin kuzeyinde ve Doğu Akdeniz’de yaşanan

gerilimlerle iki ülke ilişkileri daha da kötüleşti, ekonomik ilişkiler de

geriledi.

“Türk-Alman ilişkileri, sevginin bittiği bir evliliğe

benziyor… Çocukları için diyaloğu zorunlu olarak sürdüren, sorunlara rağmen

yine çocukları için işbirliği yapmaya çabalayan bir çifti andırıyor…”

DW Türkçe’ye konuşan Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi

Kristian Brakel, 2019 yılının sonunda, Türkiye-Almanya ilişkilerinde gelinen

aşamayı böyle ifade etti.

Son dört yıldır büyük gerginliklerin hakim olduğu

ilişkilerde 2019’un bir “normalleşme” yılı olması umut ediliyordu.

Ancak bu umutlar gerçekleşmediği gibi, ilişkilerde temel sorunları çözecek

adımlar da atılamadı, sorunlara yenileri eklendi.

Diyalog sorunları çözmeye yetmiyor

“2017 yılında ilişkiler öyle dibe vurmuştu ki bundan

sonra artık daha kötüsü olamaz diye düşündük. Taraflar, büyük gerilimlerin

tekrarlanmaması için aslında yoğun çaba harcadı” diyen Brakel, Almanya’nın

Ankara Büyükelçiliğine hukuk danışmanlığı hizmeti veren avukatın Eylül ayında

tutuklanmasına kadar da büyük krizlerin yaşanmasının önlendiğine dikkat çekti.

www.dw.com/tr/brakel-t%C3%BCrk-alman-ili%C5%9Fkileri-sevginin-bitti%C4%9Fi-bir-evlili%C4%9Fe-benziyor/a-51750917