Boris Johnson’dan AB’ye birbiriyle çelişen iki “erteleme” mektubu

Johnson, Brüksel’e imzasız yolladığı mektupta Brexit’in üç ay daha ertelenmesini istedi, imzaladığı diğerindeyse böyle bir hamlenin “hata” olacağını savundu

Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Komisyonu Başkanı Donald Tusk’a gönderdiği imzasız bir mektupta, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı için sözünü verdiği 31 Ekim tarihini uzatma arayışında olduğu ve sürecin 31 Ocak 2020’ye ertelenmesini istediği görüldü.

Tusk’a imzalı gönderdiği ikinci mektuptaysa, bugüne dek iki kez ertelenen Brexit için son tarihin yine ileriye alınmasına dair bir arayış içinde olmadığını belirterek, “kötü bir fikir” olduğunu düşündüğü uzatmanın gerek ülkesinin gerekse AB’nin çıkarlarına zarar vereceğini dile getirdi.

Johnson’ın başbakanlık ofisinden bir kaynak da AB’den bir anlaşmayla çıkılmaması halinde gerekli yasalar uyarınca başbakanın AB’den erteleme istemesi şartı üzerine bir mektup fotokopisi gönderdiğini ancak metnin altına imzasını atmadığını söyledi.

https://www.independentturkish.com/node/82946/d%C3%BCnya/boris-johnson%E2%80%99dan-ab%E2%80%99ye-birbiriyle-%C3%A7eli%C5%9Fen-iki-%E2%80%9Certeleme%E2%80%9D-mektubu

ABD’nin AB ürünlerine getirdiği rekor gümrük vergisi yürürlüğe girdi

Donald Trump’ın, AB ürünlerine 7,5 milyar dolarlık rekor gümrük vergisi uygulayacağını duyurmasının ardından peynir, zeytin ve şarap gibi ürünlerin fiyatında artış yaşanacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce Avrupa Birliği (AB) ürünlerine uygulayacağını duyurduğu 7,5 milyar dolarlık (yaklaşık 44 milyar TL) rekor gümrük vergisi bugünden itibaren yürürlüğe giriyor.

Washington, Airbus şirketine yapılan hükümet desteklerine cevaben karşı önlemlerin alındığını duyurmuştu. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) de Airbus’ın Amerikan rakibi Boeing’e karşı yasa dışı mali yardımlarla elde ettiği haksız avantaja misilleme olarak alınan karara onay verdiğini bildirmişti.

https://www.independentturkish.com/node/82406/d%C3%BCnya/abd%E2%80%99nin-ab-%C3%BCr%C3%BCnlerine-getirdi%C4%9Fi-rekor-g%C3%BCmr%C3%BCk-vergisi-y%C3%BCr%C3%BCrl%C3%BC%C4%9Fe-girdi

https://www.amerikaninsesi.com/a/brexite-erteleme-karmasasi/5131580.html

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50120824

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50119742