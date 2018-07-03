BM’nin salı günü Jane Holl Lute’yi ataması bekleniyor

Birleşmiş Milletlerin, salı günü BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununa diyaloğun yeniden başlaması amacıyla tüm ilgili taraflarla istişarelerde bulunması amacıyla Jane Holl Lute’yi özel temsilci olarak ataması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi pazartesi akşamı BM yetkileriyle yaptığı görüşme sırasında BM Genel Sekreteri’nin adaya özel temsilci atamasına “yeşil ışık” yaktı.

Bu arada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar, gelecek cuma günü için Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Kıbrıs Türk Toplumu lideri Mustafa Akıncı ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunma talebinde bulunacağı belirtildi.

Bayan Spehar, 11-19 Temmuz tarihleri arasında New York’ta bulunacak ve 17 Temmuz tarihinde BM Güvenlik Konseyi üyelerini bilgilendirecek ve Bayan Jane Holl Lute ile adayı ne zaman ziyaret etmesi konusunu da görüşecek.

Aynı bilgilere göre, Bayan Jane Holl Lute’nin, ilk önce Lefkoşa’da, devamla Ankara ve daha sonra Atina ve Londra’da bir dizi görüşmede bulunması bekleniyor.