BM ‘Umutsuz Yolculuk’ raporu…2018 Yılında Akdeniz’de 2 bin 275 Mülteci Can Verdi

Akdeniz 2018 yılında mülteciler için adeta bir ölüm denizine dönüştü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçtiğimiz yıl Avrupa’ya ulaşmak isteyen 2 bin 275 mültecinin Akdeniz’de boğularak can verdiğini açıkladı ve Akdeniz’de, geçtiğimiz yıl günde ortalama altı mültecinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

UNCHR tarafından hazırlanan ‘Umutsuz Yolculuk’ raporunda, mültecilerin Avrupa’ya ulaşmak için canlarını kaybetme pahasına çıktıkları Akdeniz’deki ölüm yolculuğunun acı bilançosu yayınlandı.

Avrupa’ya ulaşan mülteci sayısı azaldı

BM raporuna göre, geçtiğimiz yıl Akdeniz’de 2 bin 275 mültecinin can vermesine rağmen Avrupa’ya ulaşmayı başaran mülteci sayısı daha önceki yıllara göre azaldı. Raporda, 2018 yılında Akdeniz’den tekne ve gemilerle Avrupa’ya 139 bin mültecinin ulaştığı, Avrupa’ya ulaşan mültecilerin, 65 bin 400’ünün İspanya, 50 bin 500’ünün Yunanistan, 23 bin 400’ünün de İtalya’ya ulaştığı kaydedildi.

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2018’de Akdeniz’i geçmeye çalışan 2.000’den fazla insan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2018 yılında Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan ve hayatını kaybeden insanların sayısının endişe verici boyutlara ulaşarak araştırma ve kurtarma operasyonlarındaki kısıtlamalar nedeniyle Akdeniz’i dünyadaki en ölümcül deniz geçidi konumuna getirdiğini açıkladı.

Çarşamba günü yayınlanan Tehlikeli Yolculuklar (Desperate Journeys) adlı son rapora göre günde ortalama altı kişi hayatını kaybediyor.

Raporda, 2018’de, Avrupa sahillerine ulaşanların sayısında bir düşüş görülmesine rağmen, Akdeniz’i geçmeye çalışan 2 bin 275 kişinin ya hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu belirtiliyor. Toplam 139 bin 300 göçmen ve mültecinin Avrupa’ya ulaştığı bunun da son beş yılın en düşük rakamı olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi “denizden insan hayatını kurtarmak bir seçenek ya da siyasi konu değil ama zamansız bir yükümlülüktür. Cesaret gösterirsek ve bir sonraki gemiden biraz daha öteye bakabilirsek ama aynı zamanda bölgesel işbirliğine dayalı uzun dönemli bir yaklaşım oluşturabilirsek, temel sütunu insan hayatı ve onur olan bu trajediye bir son verebiliriz” diye konuştu.

Raporda, bazı Avrupa devletlerinin oluşturduğu politikaların, pek çok insanın denizde terk edildiği ya da limana inme izni almak için günlerce denizde bekledikleri olaylara neden olduğuna yer veriliyor. Sivil Toplum Örgütü gemilerinin ve çalışanlarının, araştırma ve kurtarma çalışmaları sırasında sürekli artan kısıtlamalarla karşı karşıya kaldıkları belirtilmektedir. Libya’dan Avrupa’ya giden deniz yolunda, Avrupa’ya varan her 14 kişi için bir insanın hayatını kaybettiği – bunun da 2017 düzeyine kıyasla büyük bir artış anlamına geldiği kaydedilmektedir. Libya’ya geri dönen binlerce insanın ise gözaltı merkezlerinde kötü koşullarla karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilmektedir.

Bunun yanı sıra raporda, mülteci ve göçmenlerin kullandıkları yollarda önemli değişikliklerin yapıldığı yer alıyor. Verilere göre, son yıllarda ilk kez İspanya Avrupa’da ilk giriş noktasını oluşturuyor. Yaklaşık 6 bin 800 insan karadan (İspanya’nın Ceuta ve Melilla çizgisi aracılığıyla) 58 bin 600 insan ise Batı Akdeniz’i tehlikeli bir şekilde aşarak yukarıdaki ülkeye vardı. Bunun sonucunda ölü sayısı dört kat artarak 2017’de 202’den 777’ye çıktı. 2018’de yaklaşık 23 bin 400 göçmen ve mülteci İtalya’ya vardı. Bu rakam geçen yıllara kıyasla beş kat daha azdı. 2017’de 30 bin kişiye kıyasla denizden Yunanistan’a gelenlerin sayısı 32 bin 500’e ulaştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye kara sınırlarından gelenlerin sayısı da üç kat arttı.

Avrupa’nın diğer bölgelerinde, örneğin Batı Balkanları geçerken Bosna-Hersek’e ulaşan mülteci ve göçmenlerin sayısı yaklaşık 24 bin olarak açıklandı. Kıbrıs, Lübnan`dan gelen Suriyeli mülteciler ile birkaç tekne aldı. Britanya ise yıl sonunda Fransa’dan sınırlarını geçmeye çalışan az sayıda mülteci gördü.

Kha

https://www.amerikaninsesi.com/a/akdenizde-2275-multeci-can-verdi/4765707.html