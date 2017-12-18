“BM seçimlerden sonra Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişme olmasını bekliyor”

BM çevrelerinin, Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerinin hemen ardından önümüzdeki Haziran ayına kadar Kıbrıs sorunuyla ilgili bir gelişme olmasını beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Çarçabuk Çözüm İçin Senaryolar” başlığıyla manşetten verdiği ve iç sayfalarında aktardığı haberinde, “güvenilir kaynaklara” göre, BM’nin yüksek mercilerinde, Kıbrıs sorununda, baskı unsurlarını değerlendirerek bir sahnenin şekillendirilmesi yönünde fikrin görüşülmekte olduğunu yazdı.

Aynı kaynaklara göre, bölgedeki enerji gelişmeleriyle ilgili paralel bir sürecin deneneceğini aktaran gazete, bu faktörün, Kıbrıs sorunu çalışmalarında da katalizör bir rol oynamasının amaçlandığını kaydetti.

Aynı zamanda Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) konusunun da yeniden gündeme getirilmesi konusunun da görüşülmekte olduğunu aktaran gazete, bunun, kimi zaman Güney Kıbrıs’ı korkutmak için kullanıldığını belirtti.

BM Barış Gücü’nün görev süresinin yenilenmesine yönelik Haziran ayında yapılacak olan görüşmelerde UNFICYP’in kalması ya da rejiminin değiştirilmesi konusunun gündeme geleceğini belirten gazete, yakın zamanda sunulan uzman raporunda, sadece sayısının azaltılması önerisinde bulunulduğunu anımsattı.

Dışarıya sızdırılan bilgilere göre BM Barış Gücü konusunun, yeni çabanın sonuçlarına göre değerlendirileceğini savunan gazete, Ocak ayında yayımlanacak UNFICYP raporunda ve Güvenlik Konseyi tarafından benimsenecek görev süresinin yenilenmesine yönelik kararda BM bürokrasisinin niyetleri hakkında bilgi vermesinin beklenmediğin yazdı.

Gazeteye göre Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri yakından takip eden yabancı bir diplomat, BM’nin, Rum başkanlık seçimlerinin ardından, Guterres çerçevesini değerlendirerek Kıbrıs sorununda stratejik bir anlaşmaya varılması için çaba göstereceğini iddia etti.

Bunun, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümünün temel unsurlarını belirleyecek ara bir anlaşma teşkil edeceğini ileri süren gazete, bu temelde, boşlukların doldurulması ve temel eksenler altında içeriğin kaydedilmesi amacıyla müzakerelerin de yapılacağını savundu.

Geçmişte çoğu kez “son fırsat” kuramının gündeme getirildiğini, ancak bunun hiç geçerli olmadığını belirten gazete, yine de diplomatik kaynakların, BM’nin üst düzey mercilerinde, 2018 yılının Haziran ayına kadar yeni çabayla Kıbrıs sorununda bir çözüme ulaşılıp ulaşılmayacağının netlik kazanacağından söz ettiğini aktardı.

Bu planların bölgesel gelişmelerden de etkilendiği değerlendirmesinde bulunan gazete, Kıbrıs sorununun, uluslararası politikanın ve diplomatik sistemin “başarı hikayesi” olarak kapatılmaya çalışıldığını, ancak bunun bölgede olan ya da olacak gelişmelerden de etkilendiğini belirtti.

Gazete, bu kapsamda, ABD’nin Kudüs’ü başkent olarak tanıması, Lübnan’daki gelişmeler, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıklar, Suriye’deki durum, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tutumuna işaret etti.

FELTMAN’IN GELİŞİ

Öte yandan BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın Aralık başında adaya gelmesinin beklendiğini belirten gazete, tarih açıklanmasa da herkesin ziyaretin 5 Aralık tarihinde olacağını bildiğini belirtti.

Ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmemesinin sebebinin, muhtemelen bu aşamada Kıbrıs sorununda momentumun muhafaza edilmesine yönelik bir zeminin bulunmamasından kaynaklandığını savunan gazete, güneyde Rum başkanlık seçimleri kampanyalarının sürdüğünü belirtirken, kuzeyde de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Öte yandan Kathimerini gazetesi, Feltman’ın yakın zamanda adada durum tespit raporu hazırlayacağına dair bir belirtinin olmadığına işaret ederek, bu durumun diplomatik kaynaklarca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in temkinli olduğu şeklinde değerlendirildiğini aktardı.

Feltman’ın iki tarafın niyetlerini kaydetmek üzere Aralık başında adaya gelmesinin söz konusu olduğunu, ancak Guterres tarafından Kore’ye gönderildiğini kaydeden gazete, Feltman’ın Kore’den dönüşünün ardından da Kıbrıs’ı ziyaretiyle ilgili bir tarih verilmediğini belirtti.

“2018 SONUNA KADAR FIRSAT”

Gazete, öte yandan New York, Washington ve Londra’dan gelen gayri resmi mesajlarda, Türkiye’deki seçim süreci başlamadan önce, 2018 yılı sonuna kadar bir fırsatın olduğundan söz edildiğini de aktardı.

Tak-Kıbrıs Postası