BM, liderlerin mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir anlaşmaya varma çabalarını kolaylaştırmakta kararlı

BM, liderlerin mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir anlaşmaya varma çabalarını kolaylaştırmaya kararlı olduğu belirtildi.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Anastasiades ile yaptığı ve cumartesi günü Mustafa Akıncı ile yapacağı basın görüşmeye ilişkin olarak BM’in New York merkezinde mensuplarını bilgilendirdi verdi.

Dujarric, “Sayın Eide Kıbrıs görüşmelerinin mevcut durumunu ve süreci nasıl ilerleteceğini her iki liderle tartışıyor “dedi.

BM sözcüsü New York’ta yaptığı açıklamada , “BM, liderleri mümkün olan en kısa sürede kapsamlı bir anlaşmaya varma çabalarını kolaylaştırmaya kararlıdır” dedi..

Son toplantıda Sayın Akıncı, Kıbrıs parlamentosu tarafından kabul edilen bir değişikliği gerekçe göstererek görüşme masasını terk etmişti.

Değişiklik, Kıbrıs’taki Yunanistan ile birleşmeyi (ya da Yunanca “Enosis”) destekleyen 1950 referandumu hakkındaki okul sınıflarında yılda bir kez, on dakikalık bir tartışmayı içeriyor.

Anastasiades, Meclisin aldığı değişiklik kararını “yanlış” olarak nitelendirerek Akıncıyı müzakere masasına dönmeye çağırdı. Ancak Akıncı, değişikliklerin müzakere masasına dönmeden önce iptal edilmesini talep ediyor.