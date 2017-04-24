BM Kıbrıs müzakereleri…Rumların niyeti başka ama

Artık net bir şekilde belli oldu ki, adamlar anlaşma niyeti ile masada oturmuyorlar.

Karşı taraf ile anlaşabilmek için bir niyet ve iradeleri yok.

Cesaretleri ise hiç yok.

Rum Liderliğinden söz ediyorum.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiades ve ekibinden…

Aralarından biri biraz farklılaşmaya kalksa, cesaret ve niyet ortaya koyacak olsa diğerleri anında onu hizaya getirecek şekilde davranıyor.

Sonuçta herkesin herkesten çekindiği ya da korktuğu bir ekibin daha farklı davranması da beklenemez.

Bu ekip müzakere sürecinin ileriye taşınmasına fırsat vermiyor ama hep birlikte sürecin karşı tarafça tıkandığı ve ilerleyemediği yalanını yaymak için de her şeyi yapıyorlar.

En son buldukları ve üzerine abandıkları yalan dört özgürlükler meselesi…

Rum Liderliği Türkiye’de referandum geride kalınca dört özgürlükler yalanını tedavüle sundu.

Şimdi bunun çözüm sürecini kirlettiği iddiasını yaymakla meşguller.

Adamların gündemi nasıl olsa bir anlaşmaya varmak değil.

Zaman daralıp artık bir karar verilmesi noktası yaklaştıkça panikliyorlar ve yeni yalanlarla kendilerini kurtarabilecekleri var sayımı ile Türk tarafına çamur atmaya çalışıyorlar.

Müzakere sürecindeki esas sorunun kendilerinin bir türlü gösteremediği siyasi liderlik ve cesaret olduğunu gözlerden kaçırma gayretkeşliği ile hareket ediyorlar.

Daha önce de defalarca yazıldı, söylendi.

Dört özgürlükler meselesi müzakere sürecinde bir krize dönüşebilecek bir mesele değil.

1959-60 anlaşmalarından bu yana Türkiye ile Yunanistan arasında ada üzerinde bir denge söz konusu.

Eşit muameleye tabii olmaları gerek.

Ortada bunu gerekli kılan anlaşmalar var.

Gelinen aşamada Rum Liderliği yavuz hırsızlık yapma peşinde.

Kıbrıs Türk tarafında bir kesimde var olan ‘Türkiye bizi yutacak’ korkusunu da kaşıyarak kendilerince kamuoyu oluşturma çabası içine girdiler.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da Ankara’nın çıkarlarını savunan adam diye gösterip ortalığı karıştıracaklar.

Niyetleri çözüm değil, çözümsüzlüğün devamını sağlamak ve bunun sorumluluğunu karşı tarafa yüklemek.

Keşke bu gibi şeylerle uğraşacaklarına çözüme odaklanıp bu yönde siyasi liderlik ve cesaret ortaya koyabilseler…

Ama nerede?

Böyle bir şey yok.

Dört özgürlükler meselesinin zaten önemli bir bölümü Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği ve diğer anlaşmalar kapsamında çözümü belli olan konulardır. Malların ve sermayenin serbest dolaşımı gibi…

Geriye kalan kişilerin serbest dolaşımı ve yerleşim konuları ise Türk-Yunan dengesi gözetilerek makul bir çizgide çözüme kavuşturulabilir.

Bu konularda da Türkiye-AB arasında süreç çalışıyor.

Bu arada Türkiye’nin Kıbrıs’ı kullanarak Kıbrıs üzerinden AB ile ilişkilerini düzenleme gibi bir niyeti hiç yok.

Durum bu…

Rum tarafı çözümsüzlüğe oynamaya devam etsin bakalım adanın başına daha başka nasıl çoraplar ördüğü çok yakında ortaya çıkar.

O zaman da son pişmanlık fayda etmez.

Mete Tümerkan-HaberKıbrıs