BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Dujarric:Kıbrıs müzakereleri ‘karmaşık ama devam eden bir süreç’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, Kıbrıs müzakerelerinin çözülmesi güç, karmaşık ama devam eden bir süreç olduğunu belirtti.

Dujarric pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, BM gözetiminde Kıbrıs’ta bir çözüm için yapılmakta olan müzakereler ve Cenevre’de yer alan Kıbrıs konferansıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, konferansın ne zaman toplanacağını söyleyecek durumda olmadığını bildirdi.

Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı adanın federal bir çatı altında yeniden birleştirilmesi amacıyla Mayıs 2015’ten bu yana müzakere yapıyorlar.

Kıbrıs konferansı, Kıbrıs’ta çözüm bulunması amacıyla yapılan müzakerelerde önemli olan güvenlik ve garantiler konusunu görüşmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gözetiminde, Anastasiades ve Akıncı, garantörler Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallığın dışişleri bakanlarının garantörler ve Avrupa Birliği’nin gözlemi olarak katılımında, 12 Ocak’ta Cenevre’de toplanmıştı.

Konferansta, güvenlik ve garantiler konusunu çözmek için gereken unsurları ve belirli sorunları tespit etmek amacıyla bir çalışma grubu kurulmasına, çalışma gruplarının görüşmelerinin sonucu ışığında Konferansın hemen siyasi düzeyde devam etmesine karar verilmişti.

Paralelinde karara göre diğer başlıklar üzerinde beklemede olan konulara Kıbrıs’taki iki taraf arasında devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Çalışma grubu 18-19 Ocak’ta İsviçre’nin Mont-Pelerin kasabasında bir araya gelmiş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye göre konferansın verdiği görevi ‘başarıyla’ tamamlamıştı.

Anastasiades ve Akıncı 26 Ocak’ta bir araya gelmiş, BM gözetiminde devam eden müzakerelerde izlenecek yöntem ve prosedürü belirlemek için 1 Şubat’ta yeni bir görüşme yapmaya karar vermişlerdi.