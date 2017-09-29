BM Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Dujarric: Kıbrıs sorunuyla ilgili hala derin düşünme/tefekkür dönemindeyiz

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, Kıbrıs’taki tarafların hazır olup kendisine geldiğinde Genel Sekreterin hazır olacağını söyledi.

Genel Sekreterin New York’ta Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı’yla ayrı ayrı yaptığı görüşmelerden sonra New York’ta basına açıklamalarda bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Sözcüsü Stéphane Dujarric, basına günlük açıklaması sırasında sorulan Kıbrıs müzakereleriyle ilgili bir soruya karşılık söyleyeceği yeni bir şey olmadığını belirtti.

Stéphane Dujarric, “Açıkçası Genel Sekreter, New York’ta yaptığı görüşmelere çok ilgi gösterdi… Crans-Montana’da da söylediği gibi, Kıbrıs’taki tarafların hazır olup kendisine geldiğinde kendisinin de hazır olacağını söyledi, dolayısıyla hala bir tefekkür/derinlemesine düşünme dönemindeyiz” şeklinde konuştu.