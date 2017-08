Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

BM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘ırkçılık’ açıklaması Reviewed by Momizat on Ağu 16 . BM Genel Sekreteri Guterres, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi toplumlarımızı zehirliyor. Her zaman ve her yerde bunlara karşı çıkmalıyı BM Genel Sekreteri Guterres, "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi toplumlarımızı zehirliyor. Her zaman ve her yerde bunlara karşı çıkmalıyı Rating: 0