BM Genel Sekreteri Guterres: ‘Türkiye’nin Yanındayız’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine dün başlayan Antonio Guterres, İstanbul’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Genel Sekreter Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu iğrenç saldırıyı organize edenler ve faillerinin derhal yakalanıp adalete teslim edilmesini umuyorum. Mağdurların ailelerine başsağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti halkı, hükümeti ve saldırıda yaşamını kaybeden diğer ülke vatandaşlarının yanındayız” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, görevinin ilk günü olması itibarıyla ayrıca yaptığı ilk resmi açıklamada, 2017 yılını barış yılı yapma çağrısında bulundu. Guterres, “Gelin bana katılın bu yılı barış yılına dönüştürelim” dedi.

Guterres, tüm dünya liderlerini farklılıkların üstesinden gelip tüm hükümetlerin hedefi ve amacının barış olması gerekliliğini vurguladı. Milyonlarca insanın çatışma ve savaşlardan acı çektiğini belirten Guterres, “Gelin hep birlikte 2017 yılını barış yılı yapalım” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 13 Ekim 2016’da resmi olarak atanan 67 yaşındaki Guterres, dün itibariyle 31 Aralık 2021 tarihine kadar beş yıllık bir süreyle görev yapacak.

Guterres, görev süresinin dolmasının ardından isterse yeniden genel sekreterliğe aday olabilecek

1995-2002 yılları arasında Portekiz Başbakanlığı yapan Guterres, Haziran 2005’den Aralık 2015’e tarihine kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini yürütmüştü.

Güvenlik Konseyi’nden tüm ülkelere Türkiye ile işbirliği çağrısı

İstanbul’da Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi düzenlene terör saldırısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da kınandı.

Güvenlik Konseyi yayınladığı bildiride, “Her hangi bir terör olayı nerede ve kime karşı düzenlenmiş, ne tür bir motivasyonla yapıldığına bakılmaksızın en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.

Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terörizmin örgütleyicilerinin, finansörlerinin ve sponsorlarının adalet önüne çıkartılıp hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Güvenlik Konseyi ayrıca tüm devletlere teröre karşı Türkiye ile işbirliği yapma çağrısında bulundu. Açıklamada, “Tüm devletleri bu hususta Türkiye hükümeti ve diğer tüm yetkili makamlarla aktif olarak işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Mağdurların ailelerine ve hükümete en derin başsağlığı dilleklerimizi iletiriz. Yaralılara acil şifa dileriz” denildi.

Tak