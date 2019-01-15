BM Genel Sekreteri Guterres liderlere ve garantör güçlere Lute ile yapıcı çalışmalarına devam etmeleri çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki BM Barış Gücü UNFICYP ile ilgili raporunun resmi olmayan kopyası Cuma günü Güvenlik Konseyi üyelerine dağıltıldı. Genel Sekreter raporunda görülebilir gelecekte Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulma beklentisinin canlı olduğunu belirtti.

15 Ekim 2018 tarihli raporuna atıfta bulunan Genel Sekreter iyi niyet misyonuna ağırlıklı olarak başlaması öncesinde tarafların ileriye doğru ortak bir yol konusunda anlaşmaları gerektiği inancının altını çizdi.

Genel Sekreter bu amaçla tarafların ve garantör güçlerin BM üst düzey yetkilisi ve birbirleri ile yapıcı çalışmalarına devam etmeleri çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres raporunda Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz 2019’a kadar uzatmasını öneriyor. Genel Sekreter raporunda Bayan Lute’un iki liderle, garantör ülkelerle ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ile yaptığı temaslara değiniyor. Genel Sekreter raporunda Lefka-Aplici/Lefke-Aplıç ve Deryneia/Derinya geçiş noktalarının açılmasına da değinerek bunun Temmuz 2017’den bu yana en olumlu gelişme olduğunu belirtti.

Kıbrıs Münhasır Ekonomik bölgesi konusuna da değinen Genel Sekreter hidrokarbonların Doğu Akdeniz’de bölgesel işbirliği için önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti.