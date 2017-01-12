BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs zirvesinde federe devlete çok yakınız

Cenevre’deki tarihi Beşli Konferans’ta açıklamalrda bulunan BM Genel Sekreteri Guterres, “İki toplumlu, federe devlete çok yakınız. Benim umudum bir çözüm olacaktır” dedi.

İsviçre’nin Cenevre kentinde üç gündür süren ve dün akşamüstü tarafların haritalarını sunduğu Kıbrıs zirvesinde, bugün ilk kez garantör ülkeler dışişleri bakanları düzeyinde masaya oturdu. Beşli Konferans’ın açılışını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptı.

Konferansta ilk tur görüşmelerinin ardından Guterres ile Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres, şu açıklamayı yaptı:

“İki toplumlu, federe devlete çok yakınız. Benim umudum bir çözüm olacaktır. Kıbrıs halkı bunu hak ediyor. Anlaşmaya ulaşmak için sıkı çalışıyoruz.

Bir anda mucize beklememek gerekiyor, sabırlı olmak gerekiyor, aceleci olunmamalı. Hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz.

Şunu unutmamalıyız, bu liderlerin anlaştığı bir çözüm olmayacak, halkların referandumla onaylayacağı bir çözüm olacak.

Çok net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum ki, BM olarak bizim görevimiz taraflara anlaşmaya varabilmeleri için destek olmak. Taraf tutmuyoruz. Bu çözümün bir umudun sembolü olmasını istiyoruz.

Tarihi olarak ilk kez sadece Ada halkının değil garantör ülkeleri de aynı masa etrafında toplamış bulunuyoruz.”

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Guterres: Kıbrıs’ta çözüme yaklaşılıyor

Kıbrıs görüşmelerinin sürdüğü Cenevre’de konuşan BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorunun görünür bir gelecekte çözülmesine çok yaklaşıldığını belirtti.

Kıbrıs sorununa çözüm amacıyla Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasında 19 aydır süren müzakereler yeni bir aşamaya geldi. İsviçre’nin Cenevre kentinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında üç gün süren tarihi Kıbrıs görüşmeleri, bugün garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları seviyesinde katılımıyla beşli konferans haline geldi.

Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ı Nikos Koçias, Birleşik Krallığı ise Boris Johnson temsil ediyor. Beşli konferans BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığında başladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında, “Bu sabah son derece yapıcı bir oturum gerçekleştirdik, arkasından da öğle arasında açık bir tartışma ortamı bulduk” dedi. Yapılması gereken henüz çok iş olduğunu belirten Guterres, bunun sadece iki toplumun da güvenlik kaygılarını dindirmekle sınırlı olmadığına da dikkat çekti.

Kıbrıs sorunun görünür bir gelecekte çözülmesine çok yaklaşıldığını belirten BM Başkanı, ancak “mucize” beklenmemesi gerektiğini kaydetti. Müzakerelerde “sağlam ve dayanıklı bir çözüm arandığını“ kaydeden Guterres, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılacaksa, buna her iki toplumun yapılacak referandum sonucuna göre karar vereceğini ifade etti. Guterres, “Çok güçlü bir şekilde 2017 başında Kıbrıs’ın umut için bir sembol olabileceğine inanıyorum” diye konuştu.

Taraflar ne istiyor?

Türk tarafının sunduğu harita, Kuzey Kıbrıs sınırları içinde yer alan yüzde 36 oranındaki toprağın yüzde 29 nokta 2’ye inmesini öngörüyor. Rumlara bırakılacak yüzde 7 toprak karşılığında Kıbrıslı Türklerin Rumlarla siyasi eşitliğini sağlayacak bazı hayati yetkilerin alınması amaçlanıyor.

Türk tarafının harita teklifi, Rauf Denktaş döneminde yürütülen müzakerelerde yapılan ve Kuzey Kıbrıs meclisince de onaylanmış “yüzde 29 artı” diye adlandırılan oranı temel alıyor.

Rumların haritası ise Türklerden yüzde 8 oranında toprak alınmasını, böylece Kuzey’de adanın yüzde 36’sını oluşturan toprağın yüzde 28 nokta 2’ye inmesini öngörüyor.

Rum tarafı, demode olduğunu ileri sürdüğü garantörlüğün kalkmasını ve Türk askeri varlığının sona ermesini istiyor. Buna karşılık Kıbrıslı Türkler gerek kendi güvenliğini, gerekse varılacak anlaşmanın garantisini Türkiye’nin varlığında görüyor.

Zirvenin uzayabileceği, sürpriz ilerleme sağlanırsa düzeyinin yükselebileceği belirtiliyor.

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Cenevre’deki tarihi Kıbrıs zirvesinden önemli açıklamalar

Tarihi Kıbrıs zirvesinin sürdüğü İsviçre’nin Cenevre kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres basın toplantısı düzenledi. Guterres’e KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis de eşlik etti. Guterres, “İki toplumlu federal bir çözüm için, bir cumhuriyetin oluşturulması için yakınlaştık. Ama yapılacak şeyler var ve bunun uygulanması için bazı enstrümanların olması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Guterres, “Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı” diyerek, ilginç de bir benzetme yaptı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in açıklamalarından satır başları şöyle:

– Açılış oturumları aşırı derece yapıcı geçti.

– Gerekli enstrümanların bulunması konusunda mutabık kalındı. Bundan sonra yapılacak şeyler de var. Konferans bugün bir kez daha toplanacak. Hemen hızlı çözüm, mucize beklenemez.

– Biz burada sağlam bir çözüm için çalışıyoruz. Ve bu anlamda gerektiği kadar, gereken şekilde bu amaca ulaşabilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz.

– Çok net şekilde şunu dile getirmek istiyorum. BM için bizim buradaki rolümüz taraflara destek vermek. Amacımız da anlaşma konusunda destek verme. Herhangi bir başka gündemimiz yok. Her iki tarafın mutabakatıyla sağlanacak bir çözümün peşindeyiz.

OSCAR KAZANIRLARDI

– Eğer bu bir sinema yarışması olsaydı Oscar’ı hak edenler, sağımda ve solumda görmüş olduğunuz beyefendiler bunu kazanırdı. BM de yardımcı oyuncu ödülünü alırdı. AB de bu sürece destek veriyor. Ve BM bağlamında etkili ve güçlü bir şekilde burada elde edilebilecek başarıları süreci her şekilde destekliyor. Sabırlı olmak lazım, hızlı bir çözümün peşinde değiliz. Ciddi şekilde çözüme dönük çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

– Bu kadar çatışmaların ortaya çıktığı, çok sorunun yaşandığı hiçbir krizin çözülemiyor gibi görüldüğü dünyada umudun sembolü olacak. Her iki liderin, gösterdiği liderlik için teşekkür ediyorum.

SORU-CEVAP

– Cenevre’ye hoş geldiniz. Ne gibi somut teklifler masaya konuldu?

– Pek çok teklif konuldu. Somut mu değil mi, onu zaman gösterir ama burada önümüzdeki soru çok açık. Bizler bir çözüm için uğraşıyoruz ve bu çözüm uzun süredir görüşülen tartışılan, toprak ve mülkiyet konusunda, AB ile ilişkiler, bütün bu açılarda göz önüne alındı ve pozitif ilerleme sağlandı. İki toplumlu federal bir çözüm için, bir cumhuriyetin oluşturulması için yakınlaştık. Ama yapılacak şeyler var ve bunun uygulanması için bazı enstrümanların olması gerekiyor. Bunların tanımları bağlamında ve burada belirlenen ortak hedefler doğrultusunda hareket ederek, bu araçların iki tarafın güvenlik kaygılarını giderebilecek şekilde, enstrümanların oluşturulmasına yakınız. Ama bu liderler arasında bir anlaşma olmayacak. Bu halkların referandum aracılığıyla onaylayacağı bir süreç olacak. Dünyaya bakacak olursanız referandumlar kolay işler değildir. Ya net bir çözüm bulursunuz tam olarak tarafların uygulayabileceği bir çözüm olur. Dolayısıyla çarçabuk olabilecek bir şey değil. Umarım kısa bir zaman olur. Bu zaman içerisinde de somut bir çözüme ulaşılması hedefleniyor.

– Görüşmeler gerektiği kadar devam edecek. Tabii ki diğer kişilerin katılımı da mümkün olabilir. Eğer buradaki çalışmalar geliştirilirse, ona göre adım atılır. Bizim burada hedefimiz bir takvim ortaya koymak değil, amacımız gerekli sonucu buradaki görüşmelerden alabilmek. Ve bunun için çalışmak.

– Tarafların Cenevre’den atılım niteliğinde bir şekilde ayrılmasını bekliyor musunuz? Yoksa bu sadece başlangıç noktası mı?

– Başlangıç noktasındayız. İlk kez beşli konferans yapılıyor. Ve umuyorum ki; bir atılım, açılım olur. Ve Kıbrıslıların da halkların da istediği şey bu, dünyanın da istediği şey bu. O kadar fazla felaketle karşı karşıyayız ki, hakikaten bir umut sembolüne ihtiyacımız var. 2017’nin başında bu umudun sağlanabilmesini umuyorum.

GARANTÖR ÜLKELER DE KATILIYOR

İsviçre’nin Cenevre kentinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında üç gün süren tarihi Kıbrıs zirvesi bugün garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları seviyesinde katılımıyla beşli zirve haline geldi.

Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis’in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. “Özel gözlemci” sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği’ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.

Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan “Güvenlik ve Garantiler” oluşturuyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferansın öğleden önceki kısmında yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta on yıllardır devam eden müzakerelerin ucu açık bir şekilde sürdürülmesinin kimseye yararı bulunmadığını ve müzakerelerin altı temel başlığından biri olan “Güvenlik ve Garantiler” düzenlemesinin gereklilik olduğunu vurgulamıştı.

Kıbrıslı liderler son üç ayda İsviçre’de iki kez bir araya gelmişlerdi. Liderlerin Cenevre’deki üçüncü buluşmasının ardından gerçekleşen uluslararası konferans, adanın geleceğinde belirleyici rol oynayabilir.

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BM Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs’ta çözüm yakın

Kıbrıs görüşmelerinin sürdüğü Cenevre’de konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, sorunun çözümünün mümkün olduğunu ancak kimsenin “bir gecede gerçekleşecek bir mucize beklememesi” gerektiğini söyledi. Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları da Cenevre’de.

Kıbrıs görüşmelerinin sürdüğü Cenevre’de konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sorunun çözümünün mümkün olduğunu, hatta çözüme yaklaşıldığını söyledi. Ancak Guterres kimsenin “bir gecede gerçekleşecek bir mucize beklememesi” gerektiğini belirtti.

Liderlerle birlikte kameraların karşısına geçen Guterres “Uzun süredir tartışılan sınır, mülkiyet, AB ile ilişkiler gibi konularda büyük ilerleme kaydettik. Bunun sonucu olarak iki bölgeli, iki toplumlu bir Kıbrıs Cumhuriyeti konusunda çözüme çok yaklaşıyoruz” dedi.

Yine de yapılması gereken henüz çok iş olduğunu belirten Guterres, bunun sadece iki toplumun da güvenlik kaygılarını dindirmekle sınırlı olmadığına da dikkat çekti.

Guterres “Umuyorum ki birçok felaketin yaşandığı günümüzde Kıbrıs umudun sembolü olur” dedi.

Garantör ülkelerin dışişleri bakanları da Cenevre’de

Bugünkü müzakerelere garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Kotzias ve Boris Johnson da katılacak.

Cenevre’deki görüşmeler, Kıbrıs’ta barış için yıllar sonra ele geçen en önemli fırsat olarak nitelendiriliyor.

Kıbrıs’ın 50 yıllık müzakereler tarihinde ilk kez Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum heyetler harita takası gerçekleştirdi, birleşik federal bir Kıbrıs’ın iç sınırının nasıl çizileceğine dair görüşler somut bir şekilde ortaya konuldu. Tarafların sunduğu haritalar uzmanların kontrollerinin ardından BM’nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.

Ancak Kıbrıs görüşmelerindeki tek mesele toprak ya da mülklerin paylaşımı konusu değil. Müzakerelerin gidişatını belirleyecek başlıca sorunlar yetki paylaşımı ve güvenlik.

Kıbrıslı Rumlar, Kuzey Kıbrıs’taki 30 bin Türk askerinin adayı terk etmesini istiyor.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ise BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada bunun söz konusu olamayacağını söylemişti.

Cenevre’de liderler arasında anlaşma sağlansa bile anlaşma onay için Ada’nın iki yakasında referanduma sunulacak.

Dw-Ajanslar-Bbc