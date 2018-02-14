BM: Doğal kaynakların keşfedilmesi konusunda artan gerginlik üzüntü verici

BM Genel Sekreteri’nin sözcüsü, Antonio Guterres’in Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde hidrokarbonlar konusunda gerginliğin artmasının üzüntü verici bir durum olduğunu ancak ülkelerin antlaşmalardan kaynaklanan hakları konusunda pozisyon almanın BM Genel Sekreterliğinin görevi olmadığı görüşünü ifade etti.

Sözcü, BM Genel Sekreteri’nin bölgede artan gerginliğin azaltılması amacıyla tüm ilgili taraflara çaba harcama çağrısında bulunduğunu vurguladı.

Yetkili, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının hidrokarbon konusunun çözümlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inandığını ifade ederek Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderlerin müzakerelerde birleşik bir Kıbrıs’ta doğal kaynaklar konusunun federal hükümetin yetkisinde olması konusunda hem fikir olduklarını belirtti.