BM Cenevre zirvesi…AB güvenlik ve garantiler ile ilgili çalışma grubunda temsil edilecek

Avrupa Birliği, 18 Ocak’ta Cenevre`de Kıbrıs sorununa ilişkin garantiler ve güvenlik konusu üzerinde uzmanlardan oluşan heyette temsil edileceğini duyurdu. AB’yi Cenevre’deki BM ofisinde AB’yi temsil eden delegasyonun başkanı Peter Sorensen temsil edecek.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, cuma günü Nikos Anastasiades ile yaptığı görüşme sırasında Avrupa Birliği`nin kararı hakkında bilgil verdi.

Elde edilen bilgilere göre, Anastasiades ve Mogherini görüşmesinde Avrupa Birliği’nin AB üyesi bir ülkede dış garantörlerin varlığını asla kabul etmedi yönünde garantiler ve güvenlik konusundaki yaklaşımı ele alındı.

Kıbrıs ile ilgili Konferans 12 Ocak tarihinde Cenevre`de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres`in himayesinde yer aldı. Konferans sırasında müsteşarlar düzeyinde 18 Ocak tarihinde Cenevre`de bir toplantı yapılmasına karar verildi. Çalışma grupları toplantısında ele alınması gereken konular ve bunların ele alınması için gerekli araçların bulunması hedeflenecek.

Karara göre, çalışma gruplarının görüşmesinin ardından siyasi seviyesinde bir toplantı yapılacak ve toplantı sırasında çalışma gruplarının sonuçları ele alınacak.