BM Avrupa’daki Sığınmacılar İçin Endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa’da sığınmacıların çetin kış şartlarında büyük zorluklarla karşılaşmasından derin endişe duyulduğunu bildirdi.

BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Cecile Pouilly, Yunanistan ve Sırbistan olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde insani yardımları artırdıklarını belirterek, “Hayat kurtarmak öncelik olmalı. Avrupa’daki bütün devlet makamlarını sığınmacıları daha fazla korumaya ve pnlara yardımcı olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Sözcüsü Pouilly, yılbaşından bu yana dondurucu havada 5 kişinin hayatını kaybetmesi de dahil Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıların durumuna ilişkin kendilerine gelen raporlardan had safhada endişe duyduklarını vurguladı.

3 Ocak’ta Yunanistan-Türkiye sınırındaki Meriç Nehri’nde eksi 10 derecede sınırı geçmeye çalışan 20 yaşındaki Afganistanlı gencin öldüğünü, 6 Ocak’ta da Türkiye’den Bulgaristan’a geçen Iraklı bir sığınmacının cesedinin bulunduğunu aktaran Pouilly, “Avrupa’da sığınmacıların çetin kış şartlarında büyük zorluklarla karşılaşmasından derin endişe duyuyoruz.” diye konuştu.

Pouilly, Avrupa’daki makamları, sığınmacıların koruma altına alınması ve insan kaçakçılarının eline düşmemesi için güvenli yollar açmaya davet ederek, sığınmacıların kaçırılmasından, işkence görmesinden, fiziksel şiddete maruz kalmasından, tehdit ve istismar edilmelerinden büyük endişe duyduklarının altını çizdi.

Sözcü Pouilly “Avrupa devletlerini bu suç örgütlerinin ağlarıyla mücadelelerini artırmaya ve sığınmacıların güvenliğini sağlamaya çağırıyoruz.” dedi.

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