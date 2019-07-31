BM: 2018’de çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı

Dünya genelindeki çatışma bölgelerinde geçtiğimiz yıl 12 binden fazla çocuk öldürüldü ya da yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunulan raporda ölüm ve yaralanmalarda listenin başında Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen bulunuyor.

BM raportörleri tarafından onaylanan çocuklara karşı işlenen ağır ihlal sayısı çocuk askerler, cinsel şiddet, kaçırma, okul ve hastane saldırıları gözönüne alındığında 24 bini aşıyor.

Kamuoyuyla paylaşılmayan fakat AP ve Reuters’in ulaştığı rapora göre Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırıları Yemen’de geçen yıl 729 çocuğun hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına yol açtı.

Genel Sekreter Antonio Guterres bu sayının geçen sene Yemen’de kayıtlara geçen çocuk ölümü ve yaralanmalarının yarısına yakın olduğunu belirterek koalisyonun üst üste üçüncü yılda da kara listede kaldığını belirtti.

Guterress ayrıca ağırlıklı olarak İsrail güçleri tarafından öldürülen ya da yaralanan Filistinli çocuk sayısının da geçen yıl 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını kaydetti ancak İsrail kara listeye alınmadı.

Her yıl hazırlanan Silahlı Çatışma Bölgelerinde Çocuklar raporunun herhangi bir yaptırımı bulunmuyor fakat ilgili ülke ve grupları uluslararası kamuoyu önünde ayıplayarak çocukların korunması için önlemler almaya zorlanıyor. Öte yandan diplomatlar İsrail ve Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz yıllarda kara liste dışında kalmak için baskı uyguladığını belirtiyor.

2015 yılında ilk taslakta kara listede olmalarında rağmen BM, İsrail ve Hamas’ı listenin dışına çıkarmış ancak İsrail’i 2014 yılında gerçekleştirdiği askeri operasyonlar nedeniyle eleştirmişti. İsrail o zaman genel sekreter olan Ban ki-moon’a konuyla ilgili lobi yaptıkları iddialarını reddetmişti.

Suudi Arabistan’ın BM Büyükelçisi Abdullah el-Muallimi “her çocuğun hayatının değerli olduğunu” belirterek raporun koalisyonun çocukları korumak adına attığı adımları tasdik ettiğini vurguladı. Fakat büyükelçi raporun kaynağını ve doğruluğunu da sorgulayarak rakamların abartılmış olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği koalisyon 2016 yılında da kısa bir süre kara listeye alınmış ve Genel Sekreter Ban tarafından gözden geçirilmek üzere geri çekilmişti. Bu sırada Riyad’ın BM’yi fonları kesmekle tehdit ettiği haberlerinin ardından Ban, Suudi Arabistan’ı kabul edilemez baskılar uygulamakla suçlamıştı. Suudi Arabistan Ban’ı tehdit ettikleri iddialarını reddetmişti.

En yüksek kayıp Afganistan’da

Rapor üzerindeki tartışmaları azaltmak için yeni Genel Sekreter Guterres tarafından 2017 yılında yayınlanan rapor iki kategoriye ayrılmıştı. İlk listeye çocukların korunması için önlemler alanlar eklenirken ikincisine almayanlar eklendi.

Cuma günü Güvenlik Konseyi’ne sunulan yeni raporda Suudi Arabistan ve Yemen hükümet güçleri ilk listede yer alırken İran destekli Husiler, Yemen hükümeti yanlısı milisler, BAE destekli Güvenlik Kuşağı Güçleri, Arap Yarımadası’ndaki El-Kaide ise ikinci listede yer aldı.

Raporda Husilerin 398 çocuğu öldürdüğü ya da yaraladığı belirtilirken Yemen hükümet güçleri 58 çocuğun öldürülmesi ya da yaralanmasından sorumlu tutuldu.

Geçen yılı 56’sı İsrail güçleri tarafından olmak üzere 59 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği rapor edilirken 2 bin 756 Filistinli, 6 İsrailli çocuğun yaralandığı bildirildi.

Guterres İsrail’i bir an evvel aşırı güç kullanımını engelleyici önlemler almaya çağırırken Filistinli aktörlerden de çocukları şiddet eylemlerinde bulunmaya cesaretlendirmekten kaçınmalarını istedi.

Raporda Afganistan 3 bin 62 ile yine çocuk ölümleri ve yaralanmalarının en fazla olduğu ülke oldu. Bu sayı tüm dünyadaki can kaybı ve yaralanmalarının yüzde 28’ini teşkil ediyor.

Öte yandan Suriye’de de hava saldırıları, varil bombaları ve parça tesirli patlayıcılar nedeniyle bin 854 çocuk öldü ya da yaralandı.

Euronews