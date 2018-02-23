Bloomberg: Doğu Akdeniz’de devasa miktar doğal gaz olabilir Reviewed by Momizat on . Doğu Akdeniz'de 340 trilyon ayakküpten fazla doğal gaz olabilir Rum basını, Bloomberg’ten alıntı yaparak, Kıbrıs’tan Lübnan’a ve Mısır’a kadarki deniz bölgesind Doğu Akdeniz'de 340 trilyon ayakküpten fazla doğal gaz olabilir Rum basını, Bloomberg’ten alıntı yaparak, Kıbrıs’tan Lübnan’a ve Mısır’a kadarki deniz bölgesind Rating: 0
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Bloomberg: Doğu Akdeniz’de devasa miktar doğal gaz olabilir

Haber Tarihi:: 23 Şubat 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Doğu Akdeniz’de 340 trilyon ayakküpten fazla doğal gaz olabilir

Rum basını, Bloomberg’ten alıntı yaparak, Kıbrıs’tan Lübnan’a ve Mısır’a kadarki deniz bölgesinde 340 trilyon ayak küpten fazla doğal gaz olabileceğini yazdı.

Bloomberg: Doğu Akdeniz’de Devasa Miktar’ başlığıyla aktardığı haberinde ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü’nün Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezerviyle ilgili değerlendirmesini Bloomberg’ten alıntılayarak aktardı.

Habere göre Enstitü Kıbrıs’tan Lübnan’a ve Mısır’a kadarki deniz bölgesinde, 340 trilyon ayakküpten fazla doğal gaz olabileceğini, bu miktarın ABD’nin tescilli rezervlerinden de fazla olduğunu değerlendiriyor. Bölge ülkelerinin ihracat planları yaptıklarını ancak canlanmakta olan bu zenginliğin çatışmalar da yaratabileceğini keza MEB’lerinin sınırları konusunda anlaşmazlık içerisinde bulunan İsrail ile Lübnan’ın son haftalarda birbirini tehdit etiği kaydedildi.

Kıbrıs Postası-Gündem Kıbrıs-Tak

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