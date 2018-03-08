Birleşik Krallık,Kıbrıs’ta bir tek devlet tanıyoruz ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Reviewed by Momizat on . Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs Türk rejimini tanımadığını tekrarladı. Londra, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine Türk uçaklarının hava sahasını ihlaliyl Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs Türk rejimini tanımadığını tekrarladı. Londra, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine Türk uçaklarının hava sahasını ihlaliyl Rating: 0
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Birleşik Krallık,Kıbrıs’ta bir tek devlet tanıyoruz ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’

Haber Tarihi:: 08 Mart 2018 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs Türk rejimini tanımadığını tekrarladı.

Londra, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine Türk uçaklarının hava sahasını ihlaliyle ilgili bilgi verildiğini de bildirdi.

Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan bu görüşleri, Kuzey Londra İşçi Partisi Milletvekili Catherine West’in Dışişleri Bakanlığı’na ‘Kıbrıs hava sahasına Türk uçaklarının girdiği yönünde haber alıp almadıkları’ şeklindeki sorusuna verdiği yazılı yanıtta belirtti.

Sir Alan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM’ye, adanın kuzeyi üzerinden hava sahasının ihlal edildiği konusunda verdiği son raporunu biliyoruz” dedi.

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