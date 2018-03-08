Birleşik Krallık,Kıbrıs’ta bir tek devlet tanıyoruz ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’
Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs Türk rejimini tanımadığını tekrarladı.
Londra, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine Türk uçaklarının hava sahasını ihlaliyle ilgili bilgi verildiğini de bildirdi.
Avrupa Bakanı Sir Alan Duncan bu görüşleri, Kuzey Londra İşçi Partisi Milletvekili Catherine West’in Dışişleri Bakanlığı’na ‘Kıbrıs hava sahasına Türk uçaklarının girdiği yönünde haber alıp almadıkları’ şeklindeki sorusuna verdiği yazılı yanıtta belirtti.
Sir Alan, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin BM’ye, adanın kuzeyi üzerinden hava sahasının ihlal edildiği konusunda verdiği son raporunu biliyoruz” dedi.