Birleşik Krallık,Kıbrıs’ta bir tek devlet tanıyoruz ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ Reviewed by Momizat on Mar 08 . Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs Türk rejimini tanımadığını tekrarladı. Londra, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine Türk uçaklarının hava sahasını ihlaliyl Birleşik Krallık hükümeti, Kıbrıs Türk rejimini tanımadığını tekrarladı. Londra, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine Türk uçaklarının hava sahasını ihlaliyl Rating: 0