Birleşik Krallık hükümeti: Crans-Montana’daki sonuç hayal kırıklığı yarattı

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık’taki Kıbrıs toplumuna, Birleşik Krallık hükümetinin Crans-Montana’da yapılan Kıbrıs’la ilgili son konferansta bir sonuç alınamamasından duyulan ‘hayal kırıklığı’nı ifade eden bir mektup gönderdi; aynı zamanda taraflara ilerlemeyi düşünmeleri çağrısında bulundu.

Birleşik Krallıktaki Kıbrıslıların 15 Eylül’de Başbakan May’e gönderdiklerini mektuba yanıt veren Dışişleri Bakanlığı şöyle dedi:

“Crans-Montana’da Kıbrıs’la ilgili Konferansın bir anlaşma olmadan sona ermesi hayal kırıklığı yaratmıştır. Konferansı yeniden toplamanın nedeni, bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla taraflar arasında kalan ayrılıkları gidermekti.”

“Dışişleri Bakanı ve Avrupa Bakanı, kalan sorunları çözmeye yardımcı olmak için konferansta bütün taraflarla verimli görüşmeler yapmıştır. Tüm taraflar ciddiyetle bir anlaşmaya varmaya niyet etmişlerdir. Sonunda bunun mümkün olmadığı ispatlanmış ve BM Genel Sekreterin Konferansı kapatmasına neden olmuştur. Biz tüm tarafları sonucu derinlemesine düşünmeye, sonraki adımları düşünmeye teşvik ediyoruz.”

“Birleşik Krallık, Kıbrıs’ta tüm Kıbrıslıların yararına olacak, adil ve kalıcı bir çözüm için çalışmaya devam etmektedir. Uzun zamandan beri adada, bunun ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirlenmiş, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon şeklinde olması gerektiği konusunda fikir birliği vardır. Biz bu hedefi desteklemeyi sürdüreceğiz.”

“Sonuçta, Kıbrıs’ta bir anlaşmanın ayrıntısı, iki lideri ve temsil ettikleri toplumları ilgilendirmektedir.”

Başbakan May’e gönderilen, Doros Partasides, Antonis Savvides, Andreas Tambourides, Tasos Poyatzis, Seraphim Diakou, Yiannis Kouvaros, Maria Zavrou, Leonides Leonidou ve Stella Dinenis’in imzaları bulunan orijinal mektupta, Britanya hükümetinden çabalarını artırması, garantörler ve yabancı askerler olmadan uygulanabilir barışçı bir çözüm için nüfuzunu kullanması isteniyordu.

Mektupta, “(bir anlaşmaya varılamamasındaki) Esas neden, Türk askerinin Kıbrıs’ta kalması, garantör güç durumunu ve Kıbrıs’ın güvenlik hakkını tutması gibi önemli konularda Türk hükümetinin kabul edilmez talepleriydi” denildi.