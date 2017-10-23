Bir Avrupalı yetkili, AB için yıllardan sonra en iyi sonbahar olduğunu söyledi

Bir Avrupalı yetkili, Juncker Komisyonu için bu sonbaharın en iyi sonbahar olduğunu söyledi; mali krizle mücadelede ilerleme, mülteci krizi ve bazı üye ülkelerde oy kazanmak için popülist güçlerin başarısızlığı gibi olumlu gelişmeleri sıraladı.

2014’te Yunanistan’da mali krizin en yüksek noktaya ulaşması, ardından aşırı mülteci akını ve 2016’da popülizmin artması gibi olaylardan sonra bu yıl Avrupa’nın, bazılarının öngördüğü gibi daha dirençli olduğunu ispatladığını söyledi.

“Popülizm tsunamisi başaramadı” diyen ve Avusturya, Finlandiya ve Fransa’daki seçim sonuçlarını örnek gösteren yetkili, ilk kez 8 yıl içerisinde Avro Bölgesi’nin bütün ülkelerinin olumlu büyüme gösterdiğini, işsizliğin azaldığını ve daha fazla insanın istihdam edildiğini belirtti.

Avrupalı yetkili, “Bu Avrupa ‘Bahar’ında, daha fazla Avrupa vatandaşının ABD, Birleşik Krallık ve dünyanın diğer ülkelerindeki değişikliklere baktıklarına ve Avrupa Birliği’nin yaşanabilecek en kötü yer olmadığı sonucuna gelindiğine tanık olduk” şeklinde konuştu.

Bütün sorunların çözülmediğini, tüm inanların daha iyi koşullarda yaşamadığını kabul ettiğini kaydeden yetkili, bununla birlikte siyasi kanatların yön değiştirdiklerini ve her şeyin daha iyiye gittiğini vurguladı.

Kim Avrupa Birliği’nin kaderine terk edildiğine inanmışsa bunun geçerli olmadığına dikkat çeken Avrupalı yetkili, AB içindeki mali durumu, yatırımların ve büyümenin teşvik edilme çabalarını değerlendirdi.

Juncker Komisyonu’nun yatırım planıyla 260 milyar avronun yatırımlarda kullanıldığını, 200.000 yeni istihdam yaratıldığından özellikle söz eden yetkili, daha hiçbir şey olmadan göçle ilgili bir politikanın bulunduğunu hatırlattı.

Bu yatırım politikasının istihdam yaratmaya devam etmesi, akıllı büyümeyi teşvik etmesi gerektiğine işaret eden Avrupalı yetkili, “Avrupa vatandaşlarını birliğin kendilerini koruduğuna, terörizm veya başka tehditlerle tehlikede olmadıklarına dair ikna etmek de gerekir” dedi.

Yetkili, 27 üye ülkenin Aralık Zirvesi’nde bilinen altıncı senaryo üzerinde görüş birliği içinde olup olmadıklarını açıklamaları gerektiğini belirtti.

Juncker’in bu senaryonun, Britanya’nı birliği terk ettiği aynı gün, 29 Mart 2019’da Romanya’da yapılması planlanan Avrupa Konseyi toplantısına kadar ilerlemesini sağlamak için elinden geleni yapacağını söylediğini hatırlatan Avrupalı yetkili, haberlerin ‘bir üye ülke birliği terk ediyor değil 27 üye ülke birlikte devam etmeye karar verdiler olması gerektiğini söyledi.

Yetkili Komisyonun kısa dönemden orta döneme kadar bütün üye ülkelerin Avro’ya katılacağını tahmin ettiğini, Yunanistan konusunun da çözülmek üzere olduğunu duyurdu.