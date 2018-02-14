Binali Yıldırım’dan Kıbrıs Açıklaması…Çipras’a ihtilaflı alanlardan uzak durulması gerektiğini ifade ederek sorunun iletişimle çözülebileceğini söyledim

TC Başbakan Binali Yıldırım Belarus ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Yunanistan Başbakanı Çipras’la görüşmesinin içeri hakkında bilgi veren Başbakan, İhtilaflı alanlardan uzak durulması gerektiğini ifade ederek sorunun iletişimle çözülebileceğini karşı tarafa söylediğini belirtti.

YUNANİSTAN İLE EGE GERİLİMİ

(Çipras ile görüşme) Ege Denizi Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizi olmalıdır. Dolayısıyla Ege’de iki ülkenin paylaşacakları, ayrışacakları konulardan daha fazla. Ege’de zaman zaman baş gösteren sorunlar yeni değil, konjonktürel. Mevkidaşıma şunu söyledim. Her türlü sorunu konuşarak çözebiliriz. Gerginliklerden uzak durulmasının daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Sahada ithamlar var. Bir gerginlik veya çatışma riski tek taraflı olmaz. İhlal varsa karşı tarafta da ihlal olur. Bu ihlallerin olmaması için sadece Türkiye’nin dikkatli olması gerekmiyor. Aynı zamanda Yunanistan’daki, sahadaki aktörler de daha dikkatli olmalı. İhtilaf alanlarından uzak durmaları gerekir. Kardak ile başlayan gerilimde bazı ihlaller olmuş ve karşılık verilmiştir. Bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel’de yapılması teklifinde bulundu biz de kabul ettik. Mayıs ayında zannediyorum bu çerçevede iki ülke genelkurmay başkanları bir araya gelip yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaklardır. Eğer görüşmezseniz, konuşmazsanız yanlış kanallardan yanlı bilgiler devreye girer. Kıbrıs adası civarında petrol teşebbüsünün doğru bir iş olmadığını, adadaki çözümün nihayetlendirilmeden böyle girişimlerin sürdürülmesinin fevkalade olumsuz sonuçlara sebep olacağını da Çipras’a ifade ettim.

Brt-Tak