Binali Yıldırım-Tufan Erhürman görüşmesi…Erhürman: TC ile ortak hassasiyetimiz Kıbrıs Türkleri’nin siyasi eşitliğidir

KKTC Başbakan Tufan Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile ortak hassasiyetimiz Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğidir” dedi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım da, “Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısıyla bizlerin görüşleri arasında en ufak bir farklılık yoktur”dedi.

Ankara’da resmi temaslarda bulunan Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’la görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, görüşmelerde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs arasındaki yakın işbirliği konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Yıldırım, özellikle Kıbrıs konusunun kapsamlı bir şekilde değerledirdiklerini, önümüzdeki sürecin nasıl devam edeceğiyle ilgili görüş alışverisinde bulunduklarını belirtti.

Yıldırım,“Memnuniyetle ifade etmeliyim ki, Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısıyla bizlerin görüşleri arasında en ufak bir farklılık yoktur”dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, görüşmelerin sonuçsuz kalmasının, burada, uluslararası toplumun ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Ada’da kalıcı bir çözüm isteniyorsa, paylaşmaya lafta değil, zihinsel olarak da hazır olduğunu göstermesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, bu bağlamda, siyasi eşitlik, adil iletişim, refahın ortak paylaşımı, halkların birbine güven duymasının sağlanması ile Türkiye’nin güvenlik ve garantiler konusundaki şartlarının devam etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım,Tüm bunlar ortaya konulmadan girişilecek yeni bir çözüm arayışının baştan sonuçsuz kalacağını dile getirdi.

Yıldırım, KKTC’nin alt yapısının geliştirilmesi, eğitim turizm tarım gibi alanlarda, mesafe kat edilmesi için ciddi projeler yürütüldüğünü anımsattı ve potansiyelin çok daha fazla olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Memnuniyetle gördük ki Sayın Başbakan ve kabinesi esas itibarıyle önceliği Kuzey Kıbrıs’ın kalkınmasına ve sosyal refahına daha fazla mesai harcamayı ve toplumun beklentisi olan projeleri hayata geçirmeyi önemsiyorlar ve buna yönelik faaliyetlere başlamış durumdalar” diye konuştu.

KKTC’nin yıllar içerisinde, demokrasisi, siyasi kültürü ve gelişen ekonomisiyle günden güne kendini belli etmeye başladığını belirten TC Başbakanı, bunun da milli birlik ve dayanışma ruhunu taşıyan Kıbrıs Türk halkının kararlı duruşuyla elde edildiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, her türlü zorluğa ve izolasyonlara rağmen, gönül birliği içerisinde sürdürülen bu mücadelede elde edilen kazanımların burada kalmayacağını ve daha da fazlasının birlikte gerçekleştirileceğini söyledi.

“Türkiye şartlar ne olursa olsun Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edecektir.”diye konuşan Binali Yıldırım, Ada’da ve bütün bölgde huzur ve istikrarın gelişmesinin temel öncelikleri olduğunu ifade etti.

Yıldırım, “Ümite ederim ki bu ziyaret yeni fırsatların ve imkanların açılmasına sebep olur.”dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasına, Afrinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşenlere başsağlığı, yaralılara ise geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Erhürman, son derece yararlı bir toplantı olduğunu belirterek, Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Erhürman, Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’in yeniden seçilmesiyle birlikte yaptığı açıklamaların, Kıbrıs konusundaki müzakere sürecinin çok da fazla katkı yapan açıklamalar gibi görünmediğini dile getirdi.Tufan Erhürman, Anastasiadis’in, hitrokaron konusunda yaşananlarla ilgili söylediklerinin, Kıbrıs Türkleri’nin statüsü konusunda net bir algıya sahip olmadığını gösterdiğini de kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin sadece adanın etrafındaki veya içindeki doğal zenginliklerden faydalanacak bir unsur olmadığını belirten Erhürman, Kıbrıs Türkünün, zenginlikler konusunda karar verme hakkına sahip iki unsurdan biri olduğuna vurgu yaptı.

Erhürman, “Tam da bu yüzden, Türkiye Cumhuriyeti ile ortak hassasiyetimiz Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği meselesidir. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin güvence altında olmayacağı bir anlaşmanın sürdürülebilir bir anlaşma olmayacağı herkesin malumudur” diye konuştu.

4’lü koalisyon hükümetinin göreve başlamasının üzerinden henüz bir ay geçmediğini anımstan Erhürman, icraat hedeflerinde aynı şeyleri düşündüklerini ve aynı hedeflere yöneldiklerini belirterek, bu dönemde gerçekleştirilen projelere maddi manevi katkı koyma kararlılığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hukuki tanıma olmasa bile halkın tanınması ve kabul edilmesinin önemine de değinen Başbakan Erhürman, Spor ve Kültür-Sanat alanında da temsil edilmeyi önemsediklerini ve Türkiye’nin bu yönde de desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erhürman, bu yöndeki işbirliği konusunda teyid aldıklarını ve bundan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

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Yıldırım: “Emrivakilerle yapılacak kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir”

TC Başbakanı Yıldırım, KKTC Başbakanı Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, “Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Türkiye şartlar ne olursa olsun KKTC’nin yanındadır. Ada’da eğer kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün mümkün olması gerekiyorsa Güney Kıbrıs Rum tarafının buna zihinsel olarak hazır olması lazım.”

Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yıldırım, “Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz” dedi.

İki Yunan askeriyle hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, “Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi” diye konuştu.

Kıbrıs’ın güneyindeki hareketlilikle ilgili konuşan Yıldırım şunları söyledi: “Kıbrıs adasının etrafındaki her türlü doğal zenginlikler adada yaşayan bütün halkın ortak varlığıdır. Buralarda tek taraflı girişilen faaliyetler asla bizim tarafımızdan hoş karşılanmaz. KKTC de bunu hoş karşılamaz. Emrivakilerle yapılacak benzeri kışkırtıcı faaliyetler karşılığını da uygun şekilde görecektir.

“DENSİZLİKLERİ MUHATAP BİLE ALMIYORUZ”

Yunanistan’da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Yıldırım, “Bayrak ülkelerin onurudur, gururudur. Bayrağa yapılan hakaret o ülkeye yapılmış sayılır. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. O bayrağın uğruna canlarımızı veriyoruz. Bu ve buna benzer densizlikleri yapanları muhatap bile almıyoruz” dedi.

“AB İLİŞKİLERİNE KADAR GÖTÜRMEK ZEKA İŞİ”

Sınırı geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeriyle ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirten Yıldırım, “Bu konuyu AB ilişkilerine kadar götürmek büyük bir zeka işi. Zaten şimdi Türkiye ile ilgili hangi konu olsa AB’ye işi götürüp taşımak, oradan destek almak bir alışkanlık haline geldi. AB ile olan ilişkilerimizi bu ve buna benzer yeni girişimler zerre kadar ileri de götürmez, geri de düşürmez” diye konuştu.

Tak-Brt