Bin 600’den fazla kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı Reviewed by Momizat on Şub 13 . Güneyde 2011 yılından bugüne kadar bin 600’den fazla yabancı uyrukluya “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği bildirildi. Alithia gazetesi vatandaşlıkların Güneyde 2011 yılından bugüne kadar bin 600’den fazla yabancı uyrukluya “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği bildirildi. Alithia gazetesi vatandaşlıkların Rating: 0