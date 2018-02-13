Bin 600’den fazla kişiye “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı
Güneyde 2011 yılından bugüne kadar bin 600’den fazla yabancı uyrukluya “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verildiği bildirildi.
Alithia gazetesi vatandaşlıkların, yatırım teşvikleri kapsamında verildiğini belirterek, sadece 2018 yılında verilen vatandaşlık sayısının 36 olduğunu aktardı.
Habere göre vatandaşlıklar konusunun görüşüldüğü Meclis İçişleri Komitesi’nde söz alan Ekolologlar Milletvekili Yorgos Perdikis, bu vatandaşlıkların Meclis’in onayından geçmemesi nedeniyle kendilerinin bilgi sahibi olmadığını ve halka yeterli bilgi verilemediğini ifade etti.
Star Kıbrıs-Tak