Başbakanı Yıldırım:Kuzey Kıbrıs Türk tarafı çözümde bir adım önde

Başbakan Binali Yıldırım ile Malta Başbakanı Joseph Muscat, 1,5 saat süren baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Malta’nın, AB dönem başkanlığını ocak ayından itibaren devraldığını anımsatan Yıldırım, “Malta daima Türkiye’yi AB’ye tam üyeliği konusunda destekleyen, şartsız, koşulsuz destek veren bir ülke, bunu takdir ediyoruz. Malta’nın dönem başkanlığı içerisinde de AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yeni fasılların açılması ve güncellenmesine karar verilen AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın çalışmalarına başlanmasını ümit ediyoruz. Bu konuda gereken desteği Sayın Muscat’ın vereceğinden eminiz.” diye konuştu.

‘AB’nin hızlı adım atması gerektiğini ifade ettik’

Başbakan Yıldırım, Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi:

“Eminim ki burada varılacak çözüm Ada’da güvenliği sağlayacak, Türkiye’nin etkin garantisini sürekli olarak temin edecek ve her iki tarafın adil, eşit yönetişim hakkını da beraberinde getirecektir.”

“Her zaman Türkiye, daha doğrusu Kuzey Kıbrıs Türk tarafı çözümde bir adım önde. Hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içerisinde olmuyorlar. Buna özen gösteriyorlar. Çözümün mutlaka sağlanması lazım çünkü çözümsüzlüğün bedelini Kuzey Kıbrıs Türk tarafı ödüyor.”

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