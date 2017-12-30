Başbakan Yıldırım’dan Yunanistan’a ‘ada’ uyarısı!

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne’de partisinin kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. unanistan’ın Türkiye’ye ait adalara asker yerleştirdiği iddiaları üzerine Başbakan Binali Yıldırım’dan çok sert tepki geldi: Komşumuzun cinlik yapıp buralara heveslenmesi büyük bir yanlış olur.

Başbakan Binali Yıldırım, Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Edirne 6. Olağan İl Kongresi’ndeki konuşmasında, Edirne’yi “Türkiye’nin dünyaya açılan şehri, vitrini” şeklinde tanımladı.

Edirne’nin Kudüs’ün kardeşi olduğunu dile getiren Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına değinirken, şunları söyledi:

“E ne oldu? ‘Ben yaptım oldu.’ demekle oluyor mu? Olmuyor. Buradan da çıktı milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan ‘Senin kararını tanımıyoruz.’ dedi. Bütün Müslüman ülkeler, aklıselim olan dünyadaki bütün ileri gelen ülkeler, bu kibirli karara karşı tek yürek oldu ve reddetti. Yıllardan beri devam eden Filistinlilerin haklı davasına, hem Müslüman alemi hem Hristiyan alemi, kısacası insanlık sahip çıktı. Yakın gelecekte Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğunu, Filistin devletini, bütün dünya tanıyacak ve böylece bu sorun da artık tamamlanmış olacak, ortadan kalkmış olacak.”

Milliyet