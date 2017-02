Başbakan Yıldırım ve Merkel’den ortak açıklama…Merkel’in temaslarının Alman basınına yansıması

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider ortak açıklama yaptı.

Angela Merkel’in ve Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

VİZE MUAFİYETİ KONUSU

MERKEL: Bu yolda çok şey başardık, çok adım atıldı. Fakat halen üzerinde çalışılması gereken konular var. Örneğin terörle mücadele yasalarının değiştirilmesi. Bu konuda yoğun görüşmeler var. Sayın Başbakan’la, bu görüşmeleri ilerletmemiz gerektiğini konuştuk.

ALMANYA’NIN PKK’YA DESTEK VERMESİ

(Anadolu Ajansı muhabirinin “Almanya’nın PKK’ya destek verdiği konusu gündeme geldi mi” sorusu)

MERKEL: PKK’nın ve PKK’ya bağlı örgütler hakkında konuştuk. Konuyu elbette inceleyip izliyoruz, önlem alıyoruz. Almanya’da da PKK terör örgütü olarak yasak. Türkiye tarafından bize iletilen farklı vakaları hassasiyetle inceliyoruz.

Burada PKK saldırıları gerçekleştiğinde, tabi ki Türk halkının büyük bir hassasiyeti var böyle bir örgütün başka bir yerde serbestçe dolaşması hakkında.

“PKK TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLMEKTE”

“Terör tehditini ele aldık. Bu insanlar insan hayatını yok etti. Demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyorlar. Bu mücadelede birlikteyiz. Irak’ta da peşmergelerle birlikte bu teröre karşı mücadele ediyoruz. Türkiye’yi destekliyoruz. Burada büyük bir yük altında olduğunu biliyoruz. Almanya’da PKK terör örgütü olarak kabul edilmekte. İçişleri Bakanlarımızla bu konuda temas halinde olmayı sürdürecekler”

FETÖ’CÜLERİN İADESİ

“Darbe teşebbüsünden sonra bazı sıkıntılar yaşandı ekonomi alanında. Alman yatırımcıların yasal bir güven içinde olmaları için daha da fazla işbirliği yapılmasını konuştuk. Burada Gülen hareketiyle sıkıntılarımız olduğunda ve Türkiye bize kanıtlar verdiğinde emniyet teşkilatlarımız bunları görüşmeli. Uzun yıllar boyunca Diyanet tarafından gönderilen imamların eğitimi hakkında işbirliğimiz oldu. Orada yaşayan Türk insanlarının bu kişilerle işbirliği halinde olmaları gerekiyor.”

“BİRBİRİMİZİN TUTUMLARINI BİLMELİYİZ”

“Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün AB için önemli bir konu. Irak’taki gelişmeleri de ele aldık. Destekleyerek çözümlerin bulunması gerekiyor. Halep’teki korkunç olaylardan sonra bir barış durumu var. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Böyle zor dönemlerde görüş alışverişinde bulunmalıyız. Birbirimizin tutumlarını bilmeliyiz. Almanya’da yaşayan çok sayıda Türk insan nedeniyle bu işbirliğimizi sürdürme yükümlülüğümüz var.”

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

Güvenlik ve ekonomi olmak üzere ikili münasebetleri ileriye nasıl taşırız bunları konuşma fırsatımız oldu.

AB adayı ülke olmamız nedeniyle birlik ve ilişkilerimizin yeniden canlandırılmas, 2016 Mart’ın da yapılan anlaşmanın önümüzdeki aylarda güncellenerek birliğe üyelik konusunda bir adım daha ileriye gidilmesi için neler yapılabilir bunları değerlendirme fırsatı bulduk.

15 TEMMUZ MESAJI

“Dünya demokrasi tarihinde eşine az rastlanan tanklara toplara uçaklara, füzelere karşı bedenini ortaya koyup ülkesini savunan kahraman şehitlerimizin va gazilerimizin bir milletin başarısından bahsediyoruz. Alçak örgüt maalesef çok büyük tahribat bıraktı. Onların zararlarını ortadan kaldıracak tedbirleri de elimizden geldiğince alıyoruz. Uygulamalarla ilgili şikayetler kulağımıza geliyor. Bu kadar büyük bir olayın yüzbinlerce sorumlunun içinde olduğu bu darbe girişiminde hata olabilir. Ancak bir kasıt söz konusu olamaz. Başından beri söylüyoruz. Türkiye bir hukuk devleti, intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz. Adalet içerisinde muamele yapacağız.”

BUNLAR TÜRKİYE’NİN BAŞINI AĞRITIYOR”

“Özellikle FETÖ ile ilgili mücadelede Almanya’nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var. Zira bu örgütler Avrupa ülkelerinde rahatça faaliyetlerini sürdürebiliyorlar. Bunlar Türkiye’nin bugün başını ağrıtıyor, canını yakıyor ama eminim ki gelecek zaman içerisinde bütün Avrupa için tehdit olabilir. Bu yüzden terörle mücadeledeki işbirliğimiz hayati öneme sahiptir. Suriye’de, Irak’ta DEAŞ’a karşı verdiğimiz amansız mücadelede Almanya’nın yaptığı katkılar önemlidir. Bunu takdir ediyoruz ve teşekkür ediyoruz. Amacımız terörün yok olduğu, ilişkilerimizin her alanda geliştiği bir ortamı oluşturmak”

“ALMANYA VE TÜRKİYE ÇOK KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP İKİ ÜLKE”

“Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor. 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. AB’nin terör ve güçler bakımından engelleyen, kaynağında durduran ülke konumunda. Bunun da AB tarafından takdir edileceğini düşünüyoruz. Bu konuları da ele aldık. Almanya ve Türkiye çok köklü geçmişe sahip iki ülke. Türkiye’nin ikinci büyük ticari ortağı, ihracatında birinci, ithalatında ikinci sırada. 35 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var. Almanya’nın doğrudan yatırımlarında Türkiye 6. sırada yer alıyor. Almanya’da yaşayan 3,5 milyona varan Türk menşeeli vatandaşların da en önemli varlığımız olduğunu belirtmek isterim”

Merkel: Kuvvetler ayrılığı ve özgürlükler önemli

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Türk mevkidaşı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Merkel bir kez daha ifade ve basın özgürlüğü ile kuvvetler ayrılığının önemini vurguladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM ziyaretinin ardından Türk mevkidaşı Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Merkel ve Yıldırım yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk sözü alan Başbakan Yıldırım, Merkel ile ikili ilişkilerin tüm boyutunun değerlendirildiğini kaydetti. Yıldırım, başta güvenlik konusu olmak üzere ikili ilişkiler, AB’ye katılım süreci ve Gümrük Birliği’nin nasıl bir adım daha ileri götürülebileceğini görüştüklerini aktardı.

15 Temmuz darbe girişimine benzer olayların yaşanmaması için tedbirler alındığını kaydeden Yıldırım, “Uygulamalarla ilgili zaman zaman şikâyetler kulağımıza geliyor. Ancak bu olaylarda hata olabilir ama bir kasıt söz konusu olmaz” diye konuştu. Başbakan “Türkiye bir hukuk devleti. İntikam duygusu ile hareket etmeyeceğiz. Hukuk ve adalet içerisinde hareket edeceğiz” şeklinde konuştu. Başbakan Yıldırım, memuriyetten çıkarılanlara ilişkin geçen hafta yapılan düzenleme ile OHAL’e rağmen yargı yolunun açıldığını, gözaltı süresi ve avukatlarla görüşme konusunda da kolaylıkların yapıldığını hatırlattı.

Yıldırım: Avrupa’nın güvenliği Türkiye’den geçiyor

Başbakan Yıldırım Gülen yapılanması ile mücadelede “Almanya’nın çok daha fazla desteğine ihtiyacımız var” dedi. Avrupa’da faaliyetlerini sürdüren örgütün bir gün Avrupa için bir tehdide dönüşebileceğini söyleyen Yıldırım “O nedenle terörle mücadelede işbirliği çok önemli” diye konuştu. Yıldırım, Suriye ve Irak’taki IŞİD ile mücadelede Almanya’nın istihbarat katkısı ve hava desteği için teşekkür etti.

Avrupa’nın güvenliğinin Türkiye’den geçtiğini kaydeden Yıldırım, 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin Avrupa için “Bir anlamda göçmen krizi ve terör tehdidi bakımından önleyici ülke konumunda” olduğunu kaydetti. Yıldırım “Bunun AB tarafından da takdir edileceğini düşünüyorum” dedi.

Başbakan Yıldırım görüşmede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve Kıbrıs’ta çözümün sağlanması gibi konuların da ele alındığı kaydetti.

Mekel: PKK konusunda temaslar sürecek

Almanya Başbakanı Merkel de sözlerine “Bu kadar ayrıntılı bir görüşmede bulunduğumuz için çok mutlu oldum, teşekkür ederim” diyerek başladı. Türk mevkidaşı ile görüşmeden önce TBMM’yi gezerken darbe teşebbüsünün yarattığı tahribatın izlerini görme fırsatı yakaladığını ifade eden Merkel “Bundan sonraki atılacak siyasi adımlarda ifade ve basın özgürlüğünün, kuvvetler ayrılığının ne kadar önemli olduğunun dikkate alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olduğu gibi Başbakan Yıldırım ile de terör tehdidinin, İslamcı terörün ele alındığını kaydeden Merkel, “Bu mücadelede birlikteyiz. Irak’ta da Peşmergelerle birlikte bu teröre karşı mücadele ediyoruz” dedi. Merkel, PKK’nın Almanya’da terör örgütü olarak kabul edildiğini bir kez daha hatırlatarak, bu konuda İçişleri Bakanlıkları arasında temasın süreceğini kaydetti.

Merkel: Ditib konusunda şüphe kalmamalı

Merkel, mülteciler konusunun da yoğun bir şekilde ele alındığını belirterek, 18 Mart’ta AB ile Türkiye arasında imzalanan mutabakatın canlı tutulması gerektiğini kaydetti. Merkel, gelecek aydan itibaren Almanya’nın her ay 500 mülteciyi kabul etmesine karar verdiklerini açıkladı.

Ekonomi ve turizm konularının da çok yoğun bir şekilde görüşüldüğünü belirten Merkel, darbe girişiminden sonra bazı sıkıntılar yaşayan Türkiye’deki Alman yatırımcının burada yasal güvence içerisinde olması için daha fazla işbirliğinin ele alındığını kaydetti.

Merkel, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (Ditib) ile ilgili Almanya’da son dönemde yaşanan casusluk tartışmalarını da gündeme getirerek, Diyanet’ten Almanya’ya gönderilen imamların eğitimi konusunda uzun yıllardır yürütülen işbirliğine dikkat çekti ve imamların Almanya’da bilgi toplama faaliyetlerinde bulunduklarına dair şüphelerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

AB’ye vizesiz seyahat

Bir gazetecinin Türkiye-AB arasında imzalanan anlaşma uyarınca Türk vatandaşlarının ne zaman vizesiz AB’ye seyahat edebileceği yönündeki sorusunu da Merkel, “Bu yönde çok adım atıldı, ilerleme kaydedildi. Fakat hala üzerinde çalışılması gereken konular var. Örneğin terörle mücadele yasalarındaki değişiklikler konusunda görüşmelerin ilerletilmesi gerektiği konuşuldu” diyerek yanıtladı.

Başbakan Yıldırım da aynı soruya ilişkin “Biz yapılması gereken işlerin çoğunu yaptık aslında. Kalan 5 madde var. Onlardan biri terörle mücadele yasası. Prensip olarak terörle çok çetin bir mücadele veren bir ülke olarak terörle mücadelenin sıkıntıya sokulmayacak bir şekilde AB Komisyonu’nda ele alınmasının faydalı olacağını önerdik. Umarım kısa zamanda mesafe alırız” diye konuştu.

Bir Alman gazetecinin Merkel’e yönelttiği “Türkiye’deki muhalefette bu ziyaretinizin anayasa referandumu için bir destek olarak kullanılacağı şüphesi var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruyu da Merkel “Zor dönemlerde siyasetçilerin birebir görüşmeleri son derece önemli. Bu nedenle görüşmeleri sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Türk halkının kendi kararını kendi başına vereceğini düşüyorum. Benim ziyaretimin bu kararı etkilemeyeceğini düşünüyorum. Hükümette olmayan partilerle de görüşeceğim” diye yanıtladı.

FR: Ziyaret damakta yavan bir tat bıraktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyareti ve Ankara temasları, Alman basınında öne çıkan yorum konusunu oluşturuyor.

Reutlinger General-Anzeiger’in konuya ilişkin yorumunda şu satırlar göze çarpıyor:

“İşte tam da birçok görüş ayrılığı nedeniyle üst düzeyde doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek çok önemli. Her iki ülkenin de birçok nedenden ötürü birbirine ihtiyacı var. Merkel’in Türkiye’deki temasları her iki tarafın da bunu böyle gördüğünü ve bir bozuşmaya izin vermemeye çabaladığını gösterdi. Başbakan Merkel, basın ve ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığının önemini açıkça dile getirdi. O nedenle Erdoğan bu ziyareti iç politikada kendi lehine bir şova dönüştüremez. Her iki taraf da terörle mücadelede hemfikirdi. Ancak terörden ne anlaşıldığı konusunda ise derin görüş ayrılıkları var. Devlet başkanına yapılan her eleştiriyi ya da toptan toplum kesimlerini terör zannı altında bırakan, destek beklemesin.”

Ulusal gazetelerden Süddeutsche Zeitung Merkel’in Türkiye ziyaretinin gerekliliğine dikkat çekiyor.

“Türkiye’de hala tutuklu gazeteciler ve halkın seçtiği ama hapse atılan milletvekillerini destekleyen cesur insan hakları savunucuları ve avukatlar var. Bu insanların Avrupa’nın onların kaderi ile hala ilgilendiğini bilme hissine ihtiyacı var. Son dönemde sayıları çok az da olsa Avrupalı politikacıların Ankara’yı ziyareti o nedenle çok önemli. Çünkü bu ziyaretler ‘Türkiye’nin Batı’da artık dostu yok. Bunun için yeni ittifaklara ihtiyaç var’ şeklindeki Erdoğan’ın yaymaya çalıştığı efsaneleri çürütücü etki yaratabiliyorlar.”

Frankfurter Rundschau gazetesi ise ziyaretin tüm olumlu yanlarına rağmen damakta yavan bir tat bıraktığını savunuyor:

“Almanya Başbakanı, Ankara ziyaretinde net konuştu. Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde demokratik temel hak ve özgürlükler ile kuvvetler ayrılığının dikkate alınmasını vurguladı. Bu sözlerle Türk hükümetinin ‘temizleme’ operasyonu ve bu kapsamda sayısız politikacı ve gazetecinin tutuklanmasının yanı sıra Erdoğan’ın başkanlık sistemini getirecek referandum ile yetkilerini artırıp demokratik hakları kısıtlama planlarını eleştirmiş oldu. Bununla birlikte muhalefetteki politikacılarla görüştü ve Gülencilerin fişlenmesine yönelik uyarıda bulundu. Bunlar az değil. Yine de insanın damağında yavan bir tat bırakıyor.”

Ulusal gazetelerden Frankfurter Allgemeine Zeitung ise Merkel’in Türkiye ziyaretini bir seçim hazırlığı olarak görüyor. Yorumda şu satırları okuyoruz.

“Tayyip Erdoğan’ın Başbakan Merkel’e saygı ile baktığı günler geride kaldı. O günlerde Erdoğan Almanya’ya geliyordu. O günler geride kaldığından bu yana da tam tersi Merkel Türkiye’ye gidiyor. Başbakan bir buçuk yıl içerisinde beşinci Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi. Bir arzuhal sahibi olarak seçim yılında Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasını kurtarmak için gidiyor. Muhtemelen Erdoğan bu konuda kendisini muğlâkta bıraktı. Tabii bir de kısık sesle de olsa belki Erdoğan gibi bir güç adamı üzerinde etkili olmak ve imparatorluğunda kalan son bir gıdım demokrasi ve hukuk devletini kurtarmak için de gidiyor. En azından ifade özgürlüğü ve kuvvetler ayrılığına saygı gösterilmesini talep etti. Türkiye’deki muhalefet ve sivil toplum için bir umut parçası.”

